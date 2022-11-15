Украина

Мощная атака на Киев — что известно о взрывах в столице 15 ноября

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 ноября 2022, 15:57
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0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
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Иппотерапия для детей: как общение с лошадьми помогает пережить ужасы войны
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Жить на линии фронта опасно как людям, так и животным: как UAnimals эвакуировала 27 кошек из Бахмута

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