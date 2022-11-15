Мощная атака на Киев — что известно о взрывах в столице 15 ноября

Россия в очередной раз прибегла к террору мирного населения. Сегодня, 15 ноября, было зафиксировано два мощных взрыва в Киеве. Об этом сообщает КГГА.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают.

Также отмечается, что предварительно есть информация о сбитии четырех ракет.

Киевский городской голова Виталий Кличко подтверждает, что россияне совершили ракетную атаку на Киев 15 ноября.

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В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома.

Также Виталий Кличко сообщает еще об одном попадании в многоэтажку — снова в Печерском районе. Сейчас работают медики и спасатели, но более подробная информация будет впоследствии.

Городской голова сообщил, что спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате попадания вражеской ракеты.

Подтверждает попадание ракет в жилые дома и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что сегодня массовые ракетные обстрелы Украины проходят прямо под слова Лаврова о мире на G20.

Также советник отметил, что РФ ничего не может противопоставить ВСУ и своими действиями сегодня продемонстрировала, что у нее нет никакого желания вести переговоры. Михаил Подоляк подчеркнул, что у Путина одно желание — уничтожить Украину, и Россия должна проиграть в этой войне.

Помните: РФ не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме, — написал Михаил Подоляк в своем Twitter.

В то же время 15 ноября на Бали (Индонезия) состоялся саммит Большой двадцатки. Читай, как Владимир Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны.

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