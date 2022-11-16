Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів

Вчора, 15 листопада, ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Керівниця прес-центру Сил оборони України Південь Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на звільненій Херсонщині, а також про наслідки обстрілів.

За її словами, на деокупованих територіях поки все доволі складно у гуманітарному плані, адже продовжуються стабілізаційні заходи. Це впливає на швидкість робіт по відновленню комунікації та соціальних благ. Багато територій заміновані, тож спеціалісти проводять розчищення.

На звільнені території продовжують постачати засоби першої необхідності та продукти. Волонтери допомагають тим, хто не може виїхати з деокупованої території, і тим, хто може евакуюватися. Адже загроза обстрілів з лівого берега Херсонщини та ракетних ударів усе ще залишається.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

Гуменюк розповіла, що, в основному, обстріли відбуваються по відкритих територіях, але, на жаль, є влучання в житлові будинки. У деяких населених пунктах правобережжя обстріли не вщухають, ворожа артилерія працює з лівого берега. Проте наші війська дають гідну відповідь.

Також на звільнених територіях продовжують пошук диверсійних груп та російських військових, які не просто відстали від війська під час втечі, а можуть мати якісь конкретні цілі. Також ворог обстрілює район Антонівського моста, щоб не допустити відновлювальних робіт.

Про ситуацію на лівому березі Херсонщини

— На лівому березі в окупантів мають кілька рубежів оборони. Замінована смуга лівого берега.

Ворог, розуміючи, що отримує від нас удар у відповідь, намагається розмістити свої підрозділи у кілька етапів, щоб вони не були вражені одночасно, — наголосила керівниця пресцентру.

За її словами, окупанти переміщуються вглиб і намагаються встановити там рубежі оборони у напрямку Криму.

— Зараз також колаборанти переміщуються в Скадовськ, наступний етап — Крим. Їхнє переміщення логічне та зрозуміле. Вони намагаються врятувати найцінніше — себе та близьких, адже розуміють, що наближення українських військ неминуче, — сказала Гуменюк.

Про масовані обстріли 15 листопада

У нашій зоні відповідальності були зафіксовані пуски ракет типу ХА-101 та ХА-555 з авіацією, яка працювала зі сторони Каспійського моря та Ростовської області Російської Федерації.

Також були зафіксовані пуски ракет із ракетоносіїв морського базування — Калібри. Кілька ракет пошкодили об’єкти критичної інфраструктури на Кіровоградщині, Вінниччині та Криворізької області, — повідомила вона.

Усі 23 зафіксовані ракети були збиті силами ППО, також на Південному напрямку були випущені десять ворожих дронів-камікадзе. Їх теж знищили наші сили оборони.

Під час масованої атаки на України дві російські ракети впали на територію Польщі. Раніше ми розповідали про реакцію світу на падіння російських ракет в Польщі.

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