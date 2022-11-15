Российские ракеты попали по Польше, есть погибшие — последние новости из Люблинского воеводства

В среду, 15 ноября, две российские ракеты попали по Польше. Снаряды упали в селе Пшеводув Люблинского района совсем рядом с украинской границей. Об этом сообщают польские СМИ, в частности, Visegrad и Polsat News.

Российские ракеты в Польше: что известно

В результате ракетной атаки погибли два человека. Снаряды попали по ферме. На место происшествия прибыла местная полиция, представители прокуратуры и военные.

Также сообщается, что польские ВВС подняли в небо истребители с аэродрома Томашув-Любельский.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер подтвердил, что в связи с чрезвычайной ситуацией премьер-министр Матеуш Моравецкий созывает Комитет по нацбезопасности и обороне Польши.

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Больше официальной информации о происшествии пока не сообщается.

Тем временем журналист Associated Press Джеймс ЛаПорта со ссылкой на источник в разведке США подтвердил, что российские ракеты пересекли территорию Польши и там действительно погибли два человека.

Напомним, что Польша является членом Североатлантического союза (НАТО).

И поскольку Россия ведет себя неадекватно, также полезно будет почитать каким может быть ответ США и НАТО на применение Россией ядерного оружия.