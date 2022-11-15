Російські ракети влучили по Польщі, є загиблі — останні новини з Люблінського воєводства

У середу, 15 листопада, дві російські ракети влучили по Польщі. Снаряди впали в селі Пшеводов (Przewodów) Люблінського району зовсім поряд з українським кордоном. Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема Visegrad та Polsat News.

Російські ракети у Польщі: що відомо

Внаслідок ракетної атаки загинуло дві людини. Снаряди влучили по фермі. На місце пригоди вже прибула місцева поліція, представники прокуратури та військові.

Також повідомляється, що польські ВПС підняли у повітря винищувачі з аеродрому Томашув-Любельський.

Прес-секретар уряду Польщі Петр Мюллер тим часом підтвердив, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликає Комітет з нацбезпеки та оборони Польщі.

Зараз також дивляться

Більше офіційної інформації про подію поки немає.

Тим часом журналіст Associated Press Джеймс ЛаПорта з посиланням на джерело у розвідці США підтвердив, що російські ракети влучили по Польщі й там справді загинули двоє людей.

Нагадаємо, що Польща є членом Північноатлантичного союзу (НАТО).

Оскільки Росія зовсім втратила гальма, корисно буде почитати також, якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї.