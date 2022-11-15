Російські ракети влучили по Польщі, є загиблі — останні новини з Люблінського воєводства

У середу, 15 листопада, дві російські ракети влучили по Польщі. Снаряди впали в селі Пшеводов (Przewodów) Люблінського району зовсім поряд з українським кордоном. Про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема Visegrad та Polsat News.
Внаслідок ракетної атаки загинуло дві людини. Снаряди влучили по фермі. На місце пригоди вже прибула місцева поліція, представники прокуратури та військові.
Також повідомляється, що польські ВПС підняли у повітря винищувачі з аеродрому Томашув-Любельський.
Також повідомляється, що польські ВПС підняли у повітря винищувачі з аеродрому Томашув-Любельський.
Прес-секретар уряду Польщі Петр Мюллер тим часом підтвердив, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликає Комітет з нацбезпеки та оборони Польщі.
Більше офіційної інформації про подію поки немає.
Тим часом журналіст Associated Press Джеймс ЛаПорта з посиланням на джерело у розвідці США підтвердив, що російські ракети влучили по Польщі й там справді загинули двоє людей.
Нагадаємо, що Польща є членом Північноатлантичного союзу (НАТО).
Оскільки Росія зовсім втратила гальма, корисно буде почитати також, якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї.