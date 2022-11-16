Підтримка у розслідуванні та готовність захищати — реакція України та світу на падіння російської ракети в Польщі

У вівторок, 15 листопада, дві російські ракети влучили по території Польщі. Снаряди впали в селі Пшеводів (Przewodów) Люблінського району зовсім поряд з українським кордоном. Це офіційно підтвердили у МЗС Польщі.

Унаслідок падіння ракети загинуло двоє людей. У зв’язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень. Про це повідомляється на сайті МЗС Польщі.

Реакція Польщі на падіння ракет

Згодом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав засідання Комітету з питань нацбезпеки та оборони. Польща розпочала офіційне розслідування падіння ракет.

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Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні до журналістів сказав, що Польща не має чітких доказів, хто випустив ракету (на момент звернення — ред.). Пізніше він провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

— Він (Байден — ред.) запевнив мене, що союзницькі зобов’язання будуть виконані. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати абсолютно дотримуються своїх альянсів із нами. Усі положення Північноатлантичного договору та союзницьких зобов’язань діють, і Сполучені Штати стоять разом з нами, щоб охороняти безпеку Польщі, а також усього Північноатлантичного альянсу, — сказав Анджей Дуда.

У Польщі також було обговорено можливість залучення статті 4 Північноатлантичного договору Альянсу. Ця стаття передбачає спільні консультації, коли, на думку будь-якої з країн-членів, територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці будь-якої зі сторін загрожує небезпека.

Що говорить Україна про падіння ракети в Польщі

Президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

— Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти.

Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста, — написав Зеленський у Telegram.

У своєму вечірньому зверненні президент України також приділив увагу цьому інциденту. Він зауважив, що в Україні неодноразово наголошували, що Росія не зупиниться на нашій країні.

— Польща, держави Балтії… Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети.

Бити ракетами по території НАТО… Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти, — зауважив він. Також запевнив, що українці підтримають поляків.

Після падіння ракет на території Польщі міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що ми просили закрити небо над Україною, бо воно не має кордонів.

Резніков зауважив, що Україна підтримує розслідування цього інциденту та чекатиме на його результати на зустрічі Ramstein.

України — щит Європи. Ми повинні разом захищатися від держави-терориста, — написав він у Twitter.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що Росія не збирається зупинятися га Україні, як це раніше і говорилося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба наголосив, що реакція на те, що відбулося у Польщі, повинна бути жорсткою та принциповою.

Реакція світу на падіння ракет в Польщі

Росія обстріляла Україну 15 листопада, коли на Балі проходив саміт країн G20. Президент США Джо Байден у зв’язку з інцидентом у Польщі провів екстрену зустріч зі світовими лідерами — союзниками США з G7 та НАТО в Індонезії на острові Балі.

Проте Джозеф Байден не поспішає з висновками до завершення розслідування.

У той час міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс уже встиг висловити співчуття польським братам по зброї та зазначив, що Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин росіян.

Лідери G7 та НАТО засудили ракетні удари Росії по Україні 15 листопада, внаслідок чого ракета впала й на територію Польщі. Про це на власній сторінці у Twitter написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та виклала у мережу своє відеозвернення з цього приводу.

— Ми також обговорили вибухи в Польщі поблизу кордону. Ми запропонували Польщі повну допомогу та підтримку у розслідуванні, що триває.

Ми перебуватимемо у тісному контакті з нашими партнерами щодо подальших кроків.

Ми будемо стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідно, і залишатимемося об’єднаними, — додала вона.

Тим часом у світі думають, чи вимагатиме Польща виконання статті 5 Вашингтонського договору та якою буде реакція НАТО.

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Фото: president.gov.ua, president.pl, Facebook / European Cmission