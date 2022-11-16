Поддержка в расследовании и готовность защищать — реакция Украины и мира на падение российской ракеты в Польше

Во вторник, 15 ноября, две российские ракеты попали по территории Польши. Снаряды упали в селе Пшеводов (Przewodów) Люблинского района совсем рядом с украинской границей. Это официально подтвердили в МИДе Польши.

В результате падения ракеты погибли два человека. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных детальных объяснений. Об этом сообщается на сайте МИД Польши.

Реакция Польши на падение ракет

Затем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Польша начала официальное расследование падения ракет.

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Президент Польши Анджей Дуда в обращении к журналистам сказал, что у Польши нет четких доказательств, кто выпустил ракету (на момент обращения — ред.). Позже он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

— Он (Байден — ред.) заверил меня, что союзнические обязательства будут выполнены. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты абсолютно придерживаются своих альянсов с нами. Все положения Североатлантического договора и союзнических обязательств действуют, и Соединенные Штаты стоят вместе с нами, чтобы защищать безопасность Польши, а также всего Североатлантического альянса, — сказал Анджей Дуда.

В Польше также обсуждили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора. Эта статья предусматривает совместные консультации, когда, по мнению любой из стран-членов, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон угрожает опасность.

Что говорит Украина о падении ракеты в Польше

Президент Анджей Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Также обсудили имеющуюся информацию и выясняем все факты.

Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от государства-террориста, — написал Зеленский в Telegram.

В своем вечернем обращении президент Украины также уделил внимание этому инциденту. Он отметил, что в Украине неоднократно отмечали, что Россия не остановится на нашей стране.

— Польша, государства Балтии… Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста! Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достичь российские ракеты.

Бить ракетами на территории НАТО… Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать, — заметил он. Также заверил, что украинцы поддержат поляков.

После падения ракет на территории Польши министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что мы просили закрыть небо над Украиной, потому у неба нет границ.

Резников отметил, что Украина поддерживает расследование этого инцидента и будет ждать его результатов на встрече Ramstein.

Украина — щит Европы. Мы должны вместе защищаться от государства-террориста, — написал он в Twitter.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что Россия не собирается останавливаться на Украине, как это ранее и говорилось.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба подчеркнул, что реакция на произошедшее в Польше должна быть жесткой и принципиальной.

Реакция мира на падение ракет в Польше

Россия обстреляла Украину 15 ноября, когда на Бали проходил саммит стран G20. Президент США Джо Байден в связи с инцидентом в Польше провел экстренную встречу с мировыми лидерами — союзниками США из G7 и НАТО в Индонезии на острове Бали.

Тем не менее Джозеф Байден не спешит с выводами до завершения расследования.

В то же время министр обороны Латвии Артис Пабрикс уже успел выразить соболезнования польским братьям по оружию и отметил, что Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление россиян.

Лидеры G7 и НАТО осудили ракетные удары России по Украине 15 ноября, в результате чего ракета упала и на территорию Польши. Об этом на своей странице в Twitter написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и выложила в сеть свое видеообращение по этому поводу.

— Мы также обсудили взрывы в Польше возле границы. Мы предложили Польше полную помощь и поддержку в продолжающемся расследовании.

Мы будем в тесном контакте с нашими партнерами относительно дальнейших шагов.

Мы будем стоять рядом с Украиной так долго, как это необходимо, и будем оставаться объединенными, — добавила она.

Тем временем в мире думают, будет ли Польша требовать выполнения статьи 5 Вашингтонского договора и какова будет реакция НАТО.

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Фото: president.gov.ua, president.pl, Facebook / European Cmission