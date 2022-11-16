Мир

Поддержка в расследовании и готовность защищать — реакция Украины и мира на падение российской ракеты в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 ноября 2022, 11:30
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Поддержка в расследовании и готовность защищать — реакция Украины и мира на падение российской ракеты в Польше
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