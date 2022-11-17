Мы хотим показать, что смелость — это украинцы: история активистов движения сопротивления Жовта стрічка в Херсоне

Жизнь мирного движения гражданского сопротивления Жовта стрічка началась на площади Свободы возле здания Херсонской ОГА. Именно на том месте, где 11 ноября херсонцы встречали ВСУ после освобождения города от оккупантов.

Активисты уверены, что, несмотря на то, что движение берет свое начало с их родного города, закончится оно на последней освобожденной украинской территории. Так что не каждый пока готов раскрыть свою личность публично.

О первой активистке Лилии стало известно в первый день освобождения Херсона. Во время оккупации она распространяла листовки, рисовала граффити, цепляла желтые ленты и передавала необходимую информацию Вооруженным силам Украины.

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А вот положили начало Жовтої стрічки другие два человека, один из них остается инкогнито. Второй основатель Иван все же набрался смелости, чтобы рассказать BBC, как действовало движение сопротивления в Херсоне во время оккупации.

До начала полномасштабной войны мужчина был разработчиком программного обеспечения, но после 24 февраля все изменилось. Сначала нужно было организовать эвакуацию своей семьи.

Иван делится, что как только вывез родных на относительно безопасную территорию, вернулся в Херсон, чтобы организовать движение сопротивления.

Мы подумали, что было бы хорошо напоминать, что здесь еще Украина.

27 апреля удалось провести первую акцию протеста в Херсоне против оккупантов. Конечно, митинг из 500 человек захватчики разогнали. Однако организаторам было важно показать миру, что сопротивление существует, а россиян в городе никто не ждет.

Впоследствии было принято решение сделать свое движение более безопасным для его участников. Нужно было придумать что-то, что сможет другим напомнить, что Херсон — это Украина, но в то же время не подвергать людей опасности.

Лучшим решением проблемы стала уже легендарная желтая лента. Каждый мог ее завязать в любом месте и остаться незаметным.

Сначала участниками в большинстве своем была молодежь, но позже начали присоединяться украинцы и другого возраста.

Я сидел в одном из парков Херсона и наблюдал людей. При мне на соседнюю скамью села женщина. Завязала желтую ленту, сфотографировала и ушла. Вечером я уже получил эту фотографию.

Однако не всегда все проходило столь слаженно. Однажды у одной активистки оккупанты нашли сверток с желтыми лентами и упекли ее на три недели в подвал. Кто-то сдал ее захватчикам.

Бывали и бесшабашные, которые сами решали нарушить общие правила безопасности, сложившиеся внутри движения. Иногда люди выходили на улицы, чтобы делать свое дело даже в комендантский час, минуя постоянный оккупационный патруль.

Мы не просили об этом. Но у людей было столько смелости. Каждый раз нас это мотивировало вкладываться в людей и работать дальше.

Впоследствии движение мирного сопротивления распространилось и на другие временно оккупированные территории. Так активисты начали появляться и в Луганской, Донецкой областях и даже в Крыму.

Движение всегда имело свои конкретные задачи и продолжает над ними работать. Например, в свое время активисты занимались информированием украинцев на временно оккупированных территориях о бойкотах паспортизации и так называемого референдума. Объясняли, как избежать участия в этих преступлениях.

Также движение занималось подготовкой Херсона к освобождению. Уничтожали агитационную продукцию оккупантов, организовывали онлайн-митинги. Продолжают активисты поддерживать другие временно оккупированные территории и наполнять людей верой, что Украина вернется.

На примере Херсона и Крыма мы хотим показать, что смелость — это украинцы.

Как мирные граждане, так и украинские военные доказывают всему миру каждый день, что в нашей ДНК заложена храбрость. Читай историю военного, участвовавшего в боях в Сиреневом парке Херсона.

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