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Мы хотим показать, что смелость — это украинцы: история активистов движения сопротивления Жовта стрічка в Херсоне

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 ноября 2022, 13:00
Жовта стрічка
Фото: Facebook

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