Актуальная карта боевых действий в Украине 18 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера в Нидерландах завершилось рассмотрение дела о крушении самолета МН17, которое длилось уже не один год. Гаагский суд признал виновным Гиркина в сбитии боинга, а также еще двух его сообщников.

Но на самом деле это не конец истории, а только начало восстановления справедливости и наказания всех виновных в российских военных преступлениях против Украины и всего человечества.

Наши защитники занимаются этим каждый день. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 ноября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне продолжают наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.

Однако многочисленные отчеты свидетельствуют о чрезвычайно низком морально-психологическом состоянии оккупационных войск в Луганской и Донецкой областях.

Российские источники утверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия по направлениям Сватово и Кременная. Также украинские войска обстреливают захватчиков и их узлы материально-технического обеспечения на юге Украины.

Россияне пытаются заменить доверенные лица на оккупированных территориях российскими чиновниками, принудительно переселять местных жителей и интегрировать временно занятые территории с Россией.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 ноября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

пять авиационных ударов;

25 ракетных ударов;

более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея Харьковской области, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

По уточненной информации, в течение суток Силы обороны по разным направлениям сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях россияне обстреливали:

на Слобожанском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелечья и Фиголовка Харьковской области;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелечья и Фиголовка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области;

и направлениях — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области; на Бахмутском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клищиевка, Опытное, Раздолевка, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клищиевка, Опытное, Раздолевка, Соледарь и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области; на Запорожском направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;

направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области; на Криворожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области; на Херсонском направлении — из артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

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