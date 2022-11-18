Актуальная карта боевых действий в Украине 18 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Вчера в Нидерландах завершилось рассмотрение дела о крушении самолета МН17, которое длилось уже не один год. Гаагский суд признал виновным Гиркина в сбитии боинга, а также еще двух его сообщников.
Но на самом деле это не конец истории, а только начало восстановления справедливости и наказания всех виновных в российских военных преступлениях против Украины и всего человечества.
Наши защитники занимаются этим каждый день. Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне продолжают наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
Однако многочисленные отчеты свидетельствуют о чрезвычайно низком морально-психологическом состоянии оккупационных войск в Луганской и Донецкой областях.
Российские источники утверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия по направлениям Сватово и Кременная. Также украинские войска обстреливают захватчиков и их узлы материально-технического обеспечения на юге Украины.
Россияне пытаются заменить доверенные лица на оккупированных территориях российскими чиновниками, принудительно переселять местных жителей и интегрировать временно занятые территории с Россией.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
От ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея Харьковской области, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.
По уточненной информации, в течение суток Силы обороны по разным направлениям сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях россияне обстреливали:
В РФ готовится законопроект, который предусматривает легализацию с весны 2023 года призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и получивших российский паспорт.
За предыдущую неделю в исправительных учреждениях РФ завербованы около 650 заключенных и направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки.
В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Луганской области россияне ужесточили административно-полицейские меры. Так закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.
В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.
Захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области. В ночь на 16 ноября оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.
В Новой Каховке перестала работать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и “скорые” россияне украли и вывезли в направлении Крыма.
На днях прошла виртуальная встреча Контактной группы по обороне Украины, которая привлекла около 50 участников. Читай, какие результаты принес Рамштайн-7 нашей стране.
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