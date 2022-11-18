Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Учора в Нідерландах завершився розгляд справи про збиття літака МН17, який тривав уже не один рік. Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга, а також ще двох його спільників.
Але насправді це не кінець історії, а лише початок відновлення справедливості та покарання всіх винних у російських воєнних злочинах проти України та всього людства.
Наші військові займаються цим щодня. Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни продовжують наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
Однак численні звіти свідчать про надзвичайно низький морально-психологічний стан окупаційних військ у Луганській та Донецькій областях.
Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна. Також українські війська обстрілюють загарбників і їхні вузли матеріально-технічного забезпечення на півдні України.
Росіяни намагаються замінити довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, примусово переселяти місцевих жителів та інтегрувати тимчасово зайняті території з Росією.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.
За уточненою інформацією, протягом доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п’ять БпЛА Шахед-136.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На інших напрямках росіяни обстрілювали:
У РФ готується законопроект, який має на меті легалізувати з весни 2023 року призов на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримали російський паспорт.
За попередній тиждень у виправних закладах РФ завербовано близько 650 ув’язнених та направлено в Ростовську область для подальшої підготовки.
В окремих населених пунктах Луганської області, які тимчасово окуповані, росіяни посилили адміністративно-поліцейські заходи. Так закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. У місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.
У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.
Загарбники продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. У ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.
У Новій Каховці перестала працювати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та “швидкі” росіяни викрали та вивезли в напрямку Криму.
Днями пройшла віртуальна зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка залучила близько 50 держав. Читай, які результати приніс Рамштайн-7 для нашої країни.
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