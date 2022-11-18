Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Учора в Нідерландах завершився розгляд справи про збиття літака МН17, який тривав уже не один рік. Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга, а також ще двох його спільників.

Але насправді це не кінець історії, а лише початок відновлення справедливості та покарання всіх винних у російських воєнних злочинах проти України та всього людства.

Наші військові займаються цим щодня. Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що росіяни продовжують наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.

Однак численні звіти свідчать про надзвичайно низький морально-психологічний стан окупаційних військ у Луганській та Донецькій областях.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна. Також українські війська обстрілюють загарбників і їхні вузли матеріально-технічного забезпечення на півдні України.

Росіяни намагаються замінити довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, примусово переселяти місцевих жителів та інтегрувати тимчасово зайняті території з Росією.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

п’ять авіаційних ударів;

25 ракетних ударів,

понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, протягом доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п’ять БпЛА Шахед-136.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках росіяни обстрілювали:

на Слобожанському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області;

напрямку — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп’янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

та напрямках — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області; на Бахмутському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Соледар та Яковлівка на Донеччині; на Авдіївському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку — зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області;

напрямку — зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області; на Криворізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області; на Херсонському напрямку — з артилерії, по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

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