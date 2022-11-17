Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні

Учора, 16 листопада, пройшла віртуальна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

На ній обговорили подальші кроки щодо посилення України засобами для протидії російській агресії.

Глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі міністрів оборони заявив, що вона пройшла “дуже успішно”. Читай, чого очікувати Україні від результатів Рамштайн-7.

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За словами міністра оборони США, принаймні шість країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України:

Швеція — системи ППО, боєприпаси та інше озброєння на $287 млн;

Іспанія — дві додаткові пускові установки зенітних ракет HAWK та ракети до них;

Канада — $500 млн військової допомоги, зокрема зимове спорядження для солдатів;

Німеччина — артилерія та боєприпаси для РСЗВ MARS II;

Греція — артилерійські снаряди калібру 155 мм;

Польща — артилерійське і протитанкове озброєння, а також ППО ближнього радіуса дії.

Уся ця допомога матиме важливе значення, як і координація нашої безпекової допомоги, яку уможливлює ця Контактна група, — зазначив Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання, що результати цієї зустрічі можна буде побачити ще до наступного засідання Рамштайн.

— Рамштайн-7 у кількох словах. Вільний світ із нами до перемоги. Україна — це сила зараз: збільшений економічний потенціал, найкраща підготовка української армії, сучасна логістика, — написав Резніков у Twitter.

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