Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні

Учора, 16 листопада, пройшла віртуальна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
На ній обговорили подальші кроки щодо посилення України засобами для протидії російській агресії.
Глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками зустрічі міністрів оборони заявив, що вона пройшла “дуже успішно”. Читай, чого очікувати Україні від результатів Рамштайн-7.
За словами міністра оборони США, принаймні шість країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України:
Уся ця допомога матиме важливе значення, як і координація нашої безпекової допомоги, яку уможливлює ця Контактна група, — зазначив Остін.
Уся ця допомога матиме важливе значення, як і координація нашої безпекової допомоги, яку уможливлює ця Контактна група, — зазначив Остін.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам за підтримку та висловив сподівання, що результати цієї зустрічі можна буде побачити ще до наступного засідання Рамштайн.
— Рамштайн-7 у кількох словах. Вільний світ із нами до перемоги. Україна — це сила зараз: збільшений економічний потенціал, найкраща підготовка української армії, сучасна логістика, — написав Резніков у Twitter.
Посилити українську армію може кожен з нас! Зараз Україна збирає гроші на флот морських дронів. Читай, навіщо захисникам потрібна ця зброя та як можна долучитись до збору.
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