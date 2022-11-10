Чи постачатиме Ізраїль системи ППО Україні? Яка позиція країни та чому

За час повномасштабного вторгнення Україна неодноразово зверталася по допомогу до Ізраїлю. Зокрема, наш уряд просив сучасні засоби ППО, як-от Залізний купол.

Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, медичне обладнання, але відмовляє у постачанні зброї, яку можна вважати летальною, включаючи системи ППО.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц пояснив це тим, що країна не має виробничих можливостей для постачання Україні систем протиповітряної оборони. Про це повідомив The Jerusalem Post.

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Україна продовжує просити Ізраїль про постачання зброї, адже ми потерпаємо від російських ракетних обстрілів та ударів дронами іранського виробництва, тому Ганц дав таку відповідь:

Якщо станеться так, що ми змінимо нашу політику, неможливо спорожнити наші запаси систем протиповітряної оборони, — сказав Ганц журналістам.

Але він підкреслив, що Ізраїль щодня думає над розширенням допомоги Україні.

— Ми щодня перевіряємо, що можна зробити і як розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що НАТО стоїть за спиною України, — каже він.

Ізраїльські системи протиповітряної оборони, включаючи системи Залізний купол і Стріла, виробляються спільно зі США. Минулого року Вашингтон ухвалив законопроект про фінансування в розмірі $1 млрд для заміни перехоплювачів ракет Тамір. Їх використовують в батареях Залізного купола.

Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що існують обмеження, які перешкоджають країні постачати в Україну певні системи ППО.

Ізраїль — країна, яка має досвід життя у постійній загрозі. Раніше ми розповідали, чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю.

Фото: Wikipedia, Pexsels

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