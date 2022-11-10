Світ

Чи постачатиме Ізраїль системи ППО Україні? Яка позиція країни та чому

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 12:00
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