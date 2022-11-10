Поставит ли Израиль системы ПВО Украине? Какая позиция страны и почему

За время полномасштабного вторжения Украина неоднократно обращалась за помощью к Израилю. В частности, наше правительство просило современные средства ПВО, например Железный купол.

Израиль предоставляет Украине гуманитарную помощь, поставляет медицинское оборудование, но отказывает в поставке оружия, которое можно считать летальным, включая системы ПВО.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц объяснил это тем, что у страны нет производственных возможностей для поставки Украине систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

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Украина продолжает просить Израиль о поставках оружия, ведь мы страдаем от российских ракетных обстрелов и ударов дронами иранского производства, поэтому Ганц дал такой ответ:

Если случится так, что мы изменим нашу политику, невозможно опорожнить наши запасы систем противовоздушной обороны, — сказал Ганц журналистам.

Но он подчеркнул, что Израиль каждый день думает о том, расширить помощь Украине.

— Мы проверяем каждый день, что можно сделать и как расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что НАТО стоит за спиной Украины, — говорит он.

Израильские системы противовоздушной обороны, включая системы Железный купол и Стрела, производятся совместно с США. В прошлом году Вашингтон принял законопроект о финансировании в $1 млрд для замены перехватчиков ракет Тамир. Их используют в батареях Железного купола.

В конце октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, препятствующие стране осуществлять в Украину поставки определенных систем ПВО.

Израиль — страна, у которой есть опыт жизни при постоянной угрозе. Ранее мы рассказывали, приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля.

Фото: Wikipedia, Pexsels

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