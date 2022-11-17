Мир

Рамштайн-7: партнеры объявили новые пакеты военной помощи Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 17 ноября 2022, 10:30
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні

Больше видео
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
0:03:59
G20
Первый день G20: о чем говорили участники Большой двадцатки
0:05:09
Падіння російських ракет у селі Пшеводув в Польщі — як відреагував світ
Поддержка в расследовании и готовность защищать — реакция Украины и мира на падение российской ракеты в Польше
Стаття 5 НАТО
Принцип коллективной обороны: что предусматривает Статья 5 НАТО и как отреагируют на удар России по Польше
Смотреть больше

Последние видео
Обстріли 17 листопада

Утренние обстрелы 17 ноября: все, что известно о ситуации в городах Украины
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Рамштайн-7: партнеры объявили новые пакеты военной помощи Украине
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:23
Перехваченные разговоры
“Нас дурят, обманывают!” Оккупанты наконец-то поняли, за что воюют в Украине
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
0:12:55
Яка ситуація на Херсонщині: дії окупантів на лівому березі
Оккупанты строят рубежи и бегут в сторону Крыма — какая ситуация в Херсонской области и последствия массированных обстрелов
0:03:59
G20
Первый день G20: о чем говорили участники Большой двадцатки
0:05:09
Падіння російських ракет у селі Пшеводув в Польщі — як відреагував світ
Поддержка в расследовании и готовность защищать — реакция Украины и мира на падение российской ракеты в Польше
0:06:02
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит
Больше видео
Обстріли 17 листопада
Читать дальше
Утренние обстрелы 17 ноября: все, что известно о ситуации в городах Украины
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь