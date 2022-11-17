Рамштайн-7: партнеры объявили новые пакеты военной помощи Украине

Вчера, 16 ноября, прошла виртуальная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

На ней обсудили дальнейшие шаги по усилению Украины средствами для противодействия российской агрессии.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны заявил, что она прошла “очень успешно”. Читай, чего ждать Украине от результатов Рамштайн-7.

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Результаты Рамштайн-7

По словам министра обороны США, по крайней мере шесть стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины:

Швеция — системы ПВО, боеприпасы и другое вооружение на $287 млн;

Испания — две дополнительные пусковые установки зенитных ракет HAWK и ракеты к ним;

Канада — $500 млн военной помощи, в том числе зимнее снаряжение для солдат;

Германия — артиллерия и боеприпасы для РСЗО MARS II;

Греция — артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

Польша — артиллерийское и противотанковое вооружение, а также ПВО ближнего радиуса действия.

Вся эта помощь будет иметь важное значение, как и координация нашей помощи безопасности, которую делает эта Контактная группа, — отметил Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров за поддержку и выразил надежду, что результаты этой встречи можно будет увидеть еще до следующего заседания Рамштайн.

— Рамштайн-7 в нескольких словах. Свободный мир с нами до победы. Украина — это сила сейчас: увеличенный экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика, — написал Резников в Twitter.

Усилить украинскую армию может каждый из нас! Сейчас Украина собирает деньги на флот морских дронов. Читай, зачем защитникам нужно это оружие и как можно присоединиться к сбору.

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