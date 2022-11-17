Вирок, на який чекали вісім років: суд Гааги оголосив вердикт у справі про трагедію літака МН17

Суд у Нідерландах сьогодні оголосив вирок у справі про збиття літака МН17. Слухання в окружному суді Гааги тривали останні два з половиною роки.

Фахівці детально аналізували докази, давали слово свідкам та розвінчували брехливі версії, вигадані Кремлем. Та нині судді офіційно визнали один з перших і найбільших злочинів Росії у війні проти України, від якого Москва і досі відмахується.

Читай, який вердикт виніс суд у Нідерландах щодо трагедії рейсу МН17 та якою була реакція України на це рішення.

Зараз також дивляться

Суд у справі катастрофи МН17

Окружний суд Гааги постановив, що авіалайнер MH17, який 17 липня 2014 року виконував рейс з Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру, був збитий на не підконтрольній Україні території з комплексу Бук.

MH17 був збитий внаслідок запуску ракети комплексу Бук з поля поблизу Первомайського, ціллю якого був саме літак рейсу MH17, — заявив суддя Гендрік Стейнхаус.

Інші версії катастрофи, зокрема щодо місця запуску ракети та цілі бойовиків, були відхилені на фоні неспростовних доказів та експертиз.

Суд вважає, що ЗРК Бук був привезений з Росії для збивання українських військових літаків. Однак це не зменшує провину обвинувачених.

Після аварії МН17 цей комплекс “швидко вивезли в Російську Федерацію, розраховуючи на те, що це дозволить запобігти міжнародному скандалу”.

Суд визнав кадрових російських військових, які очолювали командування, розвідку та Міноборони так званої “ДНР” Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка винними в трагедії.

Їм заочно призначили довічне ув’язнення та виплати компенсацій рідним 298 загиблих на загальну суму понад 16 мільйонів євро. Четвертого підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на рішення суду у справі катастрофи МН17.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів.

Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства — і тодішні, і нинішні — буде неминучим, — написав він у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що лише перемога України над РФ зробить можливим виконання рішення суду.

Ні держава-терорист, ні її військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини — вбивства, тортури та катастрофи.

Тільки перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду, — прокоментував Резніков.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що таке рішення суду Гааги — сигнал усій вертикалі злочинців, що РФ не вдасться уникнути покарання.

— Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Уся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності, — написав Кулеба у Twitter.

МЗС України зазначило, що, окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Росія як держава.

Передача злочинцям ЗРК Бук є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН, — йдеться в заяві МЗС.

Тож Україна й надалі докладатиме зусиль разом з партнерами, щоб відновити справедливість щодо збиття літака рейсу MH17.

Російські військові щодня свідомо скоюють страшні воєнні злочини, за які неодмінно будуть покарані. Обстріли 17 листопада лунали в багатьох областях України — росіяни масово вдарили по критичній інфраструктурі нашої держави. Читай, що про це відомо станом на цю годину.

Підписуйся на наш Telegram!