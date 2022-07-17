Роковини катастрофи рейсу MH17: чи вдалось відшукати істину та як проходить суд над злочинцями

17 липня 2014 року бойовики збили пасажирський боїнг MH17 над окупованою частиною Донбасу із зенітного комплексу Бук, привезеного з Росії.

Лайнер прямував з Амстердаму до малайзійського Куала-Лумпуру. У збитому фюзеляжі загинули 298 людей — громадяни 17 країн.

Ця трагедія привернула увагу всього світу до російської війни проти України. Кремль від початку заперечував свою причетність до збиття літака.

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Росія намагалася створити “димову завісу” довкола розслідування причин катастрофи, поставити під сумнів докази, зняти з себе відповідальність, вигадуючи нові версії. Але вони миттєво розсипалися.

Уже через пару годин після збиття було абсолютно чітко зрозуміло і нашим слідчим, які прибули, і посадовцям, які здійснюють розслідування авіаційних подій, що стало причиною.

— Голландці й австралійці були тут наступного дня і тому питань ні в кого не виникало, — каже директорка департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова.

Пошук істини

У 2018 році Міжнародна слідча група вщент розгромила вигадані Кремлем брехливі версії катастрофи, оприлюднивши свій вердикт.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 було збито з ракетної установки Бук. Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді з Курська, Російської Федерації, — зазначив тоді представник Міжнародної слідчої групи Вілберт Паулсен.

Докази слідчі збирали п’ять з половиною років. А в березні 2020 року слухання розпочав Окружний суд Гааги.

Кого притягнуть до відповідальності

Офіційні обвинувачення висунули чотирьом особам. Троє з них — кадрові військові з Росії, які очолювали командування, розвідку та Міноборони так званої “ДНР”: Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов. А також громадянин України Леонід Харченко.

На лаву підсудних обвинувачені не сіли, бо до Гаазького суду не з’явились. Натомість до слухань долучилися адвокати одного з підозрюваних — Олега Пулатова.

Вони постійно намагалися затягнути процес. Подали купу клопотань і фактично вимагали перегляду слідства.

Остаточний вирок суд оголосить наприкінці року. Для всіх чотирьох обвинувачених нідерландська прокуратура запросила найсуворіше покарання — довічне ув’язнення.

Кінець історії?

Ці четверо перші, але не єдині, кому можуть висунути обвинувачення під час процесу. Адже вони — проміжна ланка між тими, хто безпосередньо тиснув на пускову кнопку російського Буку, й тими, хто віддав смертельний наказ.

Слідство триває і навіть попри те, що в Україні повномасштабна війна, наші слідчі працюють зі слідчими з країн спільної міжнародної групи, щоб встановити повний ланцюжок командування і притягнути до відповідальності, — каже Золотарьова.

Відтак, попереду суд не лише над виконавцями, а й над організаторами цього воєнного злочину. Усі винні неодмінно будуть притягнені до відповідальності.

Понесе покарання за воєнні злочини й сама РФ як держава, адже Міжнародний суд ООН у Гаазі щодо геноциду українців може розпочатись уже цієї осені. Читай, що таке військовий трибунал та які були прецеденти в історії.

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