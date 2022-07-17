Годовщина крушения рейса MH17: удалось ли отыскать истину и как проходит суд над преступниками

17 июля 2014 года боевики сбили пассажирский боинг MH17 над оккупированной частью Донбасса из зенитного комплекса Бук, привезенного из России.

Лайнер направлялся из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В сбитом фюзеляже погибли 298 человек — граждане 17 стран.

Эта трагедия привлекла внимание всего мира к российской войне против Украины. Кремль с самого начала отрицал свою причастность к авиакатастрофе.

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“Дымовая завеса” вокруг трагедии

Россия пыталась создать “дымовую завесу” вокруг расследования причин катастрофы, подвергнуть сомнению доказательства, снять с себя ответственность, придумывая все новые версии. Но они мгновенно рассыпались.

Уже через пару часов после сбития было совершенно четко понятно и нашим следователям, прибывшим, и должностным лицам, осуществляющим расследование авиационных событий, что стало причиной.

— Голландцы и австралийцы были здесь на следующий же день и потому вопросов ни у кого не возникало, — говорит директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

Поиск истины

В 2018 году Международная следственная группа разгромила вымышленные Кремлем лживые версии катастрофы, обнародовав свой вердикт.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит из ракетной установки Бук. Она принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, Российской Федерации, — отметил тогда представитель Международной следственной группы Уилберт Паулсен.

Доказательства следователи собирали пять с половиной лет. А в марте 2020 года слушания начал Окружной суд Гааги.

Кого привлекут к ответственности

Официальные обвинения выдвинули четырем лицам. Трое из них — кадровые военные из России, возглавлявшие командование, разведку и Минобороны так называемой “ДНР”: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. А также гражданин Украины Леонид Харченко.

На скамью подсудимых обвиняемые не сели, поскольку в Гаагский суд не явились. К слушаниям присоединились адвокаты одного из подозреваемых — Олега Пулатова.

Они постоянно пытались затянуть процесс. Подали кучу ходатайств и фактически требовали пересмотра следствия.

Окончательный приговор суд огласит в конце года. Для всех четырех обвиняемых нидерландская прокуратура просит строжайшего наказания — пожизненного заключения.

Конец истории?

Эти четверо первые, но не единственные, кому могут предъявить обвинения в процессе. Ведь они — промежуточное звено между теми, кто непосредственно давил на пусковую кнопку российского Бука, и теми, кто отдал смертельный приказ.

Следствие продолжается, и даже несмотря на то, что в Украине полномасштабная война, наши следователи работают со следователями из стран общей международной группы, чтобы установить полную цепочку командования и привлечь к ответственности, — говорит Золотарева.

Следовательно, впереди суд не только над исполнителями, но и над организаторами этого военного преступления. Все виновные обязательно будут привлечены к ответственности.

Понесет наказание за военные преступления и сама Россия как государство, ведь Международный суд ООН в Гааге касательно геноцида украинцев может начаться уже этой осенью. Читай, что такое военный трибунал и какие были прецеденты в истории.

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