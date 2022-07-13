Беззаперечний воєнний злочин! Amnesty International оприлюднила нові докази авіаудару РФ по драмтеатру в Маріуполі

16 березня Україна здригнулась від жахливого болю — російські війська завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі. У стінах будівлі ховалася понад тисяча мирних жителів: дітей, породіль, пенсіонерів. Це один із жорстоких воєнних злочинів росіян, який Україна та світ ніколи не забуде.

Відтоді почалися розслідування скоєного злочину, збір доказів, опитування очевидців, упізнавання тіл загиблих тощо.

Нині Amnesty International з’ясувала нові докази авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі.

Зараз також дивляться

Що таке Amnesty International

Amnesty International — всесвітня організація, яка об’єднує близько 10 мільйонів людей з понад 150 країн, які виступають за припинення грубих порушень прав людини. Вона прагне забезпечити для кожної людини можливість користуватися всіма правами Загальної декларації прав людини та інших міжнародних правозахисних документів.

Деталі авіаудару по драмтеатру в Маріуполі

Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі розташований у Центральному районі міста. Його використовували як гуманітарний штаб для розподілу медикаментів, їжі, води, а також як точку збору для людей, що сподівались на евакуацію через “зелені коридори”.

У підвалах театру люди ховалися від обстрілів росіян. Атака на драмтеатр сталася 16 березня близько 10 ранку.

Найбільш імовірно, що російські військові скинули з літака-винищувача дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно.

Напад на цивільний об’єкт, який призвів до загибелі мирних людей, є воєнним злочином. Саме такого висновку дійшла Amnesty International у новому розслідуванні Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі. Організація задокументувала, що російські військові, вочевидь, цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховалися сотні мирних жителів.

Вибух зруйнував прилеглі внутрішні стіни по обидва боки сцени, а потім пробив зовнішні опорні стіни, утворивши дві основні зони з уламками на північно-східній та південно-західній сторонах театру. Обидві зони з уламками видно на супутникових знімках, які зафільмовано за кілька хвилин після удару.

— Після кількох місяців ґрунтовного розслідування, аналізу супутникових знімків та опитування десятків очевидців, ми дійшли висновку, що ця атака є беззаперечним воєнним злочином, і скоїли його російські військові, — заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Читати на тему Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі Читай висновки доповіді ООН з прав людини щодо ситуації в Маріуполі.

Нові докази воєнного злочину від Amnesty International

Кількість жертв

Amnesty International зібрала свідчення 52 уцілілих та очевидців, 28 з яких перебували в театрі чи поблизу нього безпосередньо в момент атаки. Під час збору доказів також було досліджено супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї.

У драмтеатрі не було жодного військового та військової техніки. Про це заявили усі 28 осіб, з якими спілкувалася Amnesty International.

Точну кількість жертв встановити досі не вдається, але цифри точно менші, ніж повідомлялося відразу.

У перші дні після атаки йшлося про 300–600 ймовірних жертв. Але докази, зібрані Amnesty International, вказують, що велика кількість мешканців покинула театр незадовго до нападу. Адже напередодні, 14 і 15 березня, запрацювали “зелені коридори”.

Та попри це, частина людей, які перебували на польовій кухні на вулиці та безпосередньо на сцені й у перших глядацьких рядах, могла отримати серйозні поранення або загинути.

Кількість бомб та звідки їх було випущено

Щоб визначити масу вибухової речовини, Amnesty International залучила експерта-фізика. Він зміг спроектувати математичну модель вибуху в театрі.

У підсумку — використані бомби мали містити 400-800 кг вибухової речовини.

Якщо проаналізувати наявні авіабомби в арсеналі Росії, то можна дійти висновку, що атаку здійснили двома 500-кілограмовими бомбами (ФАБ — однієї моделі, загальна маса вибухової речовини у яких становить 440–600 кг).

Найімовірніше, авіаудар був здійснений з Су-25, Су-30 або Су-34. Саме вони базувалися на прилеглих російських аеродромах та були помічені над Півднем України.

За понад чотири місяці війни в Україні росіяни скоїли сотні воєнних злочинів проти мирного населення, зокрема ґвалтували жінок, дітей, пенсіонерів та навіть інвалідів. В ООН оголосили перші підрахунки сексуальних злочинів російських військових в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!