Украина

Безоговорочное военное преступление! Amnesty International обнародовала новые доказательства авиаудара РФ по драмтеатру в Мариуполе

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июля 2022, 22:00
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