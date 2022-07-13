Безоговорочное военное преступление! Amnesty International обнародовала новые доказательства авиаудара РФ по драмтеатру в Мариуполе

16 марта Украина содрогнулась от ужасной боли — российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. В стенах здания прятались более тысячи мирных жителей: детей, рожениц, пенсионеров. Это одно из самых жестоких военных преступлений россиян, которое Украина и мир никогда не забудет.

С этого момента началось расследование совершенного преступления, сбор доказательств, опрос очевидцев, опознание тел и т.д.

Amnesty International обнародовала новые доказательства авиаудара россиян по драмтеатру в Мариуполе.

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Что такое Amnesty International

Amnesty International — всемирная организация, объединяющая около 10 миллионов человек из более чем 150 стран, выступающих за пресечение грубых нарушений прав человека. Она стремится обеспечить для каждого человека возможность пользоваться всеми правами Всеобщей декларации прав человека и других международных правозащитных документов.

Подробности авиаудара по драмтеатру в Мариуполе

Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе находится в Центральном районе города. Его использовали в качестве гуманитарного штаба для распределения медикаментов, пищи, воды, а также в качестве точки сбора для людей, которые надеялись на эвакуацию через “зеленые коридоры”.

В подвалах театра люди прятались от обстрелов россиян. Атака на драмтеатр произошла 16 марта около 10 утра.

Наиболее вероятно, что российские военные сбросили с самолета-истребителя две одновременно сдетонировавшие 500-килограммовые бомбы.

Нападение на гражданский объект, приведшее к гибели мирных людей, является военным преступлением. Именно к такому выводу пришла Amnesty International в новом расследовании Дети: нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе. Организация задокументировала, что российские военные, очевидно, бомбардировали театр, зная, что там скрывались сотни мирных жителей.

Взрыв разрушил близлежащие внутренние стены с обеих сторон сцены, а затем пробил наружные опорные стены, образовав две основные зоны с обломками на северо-восточной и юго-западной сторонах театра. Обе зоны с обломками видны на спутниковых снимках, запечатленных через несколько минут после удара.

— После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков очевидцев мы пришли к выводу, что эта атака является безоговорочным военным преступлением, и совершили его российские военные, — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Новые доказательства военного преступления от Amnesty International

Количество жертв

Amnesty International собрала показания 52 уцелевших и очевидцев, 28 из которых находились в театре или около него непосредственно в момент атаки. Во время сбора доказательств также были исследованы спутниковые снимки и данные радаров, сделанные непосредственно перед атакой и сразу после нее.

В драмтеатре не было ни одного военного или военной техники. Об этом заявили все 28 человек, с которыми общалась Amnesty International.

Точное количество жертв установить до сих пор не удается, но цифры точно меньше, чем сообщалось сразу.

В первые дни после атаки речь шла о 300-600 жертвах удара. Но доказательства, собранные Amnesty International, указывают, что большое количество местных жителей покинули театр незадолго до нападения, поскольку накануне, 14 и 15 марта, заработали “зеленые коридоры”.

Несмотря на это, часть людей, находившихся на полевой кухне на улице и непосредственно на сцене и в первых зрительских рядах, могла получить серьезные ранения или погибнуть в результате атаки.

Количество бомб и откуда они были выпущены

Чтобы определить массу взрывчатого вещества, Amnesty International привлекла эксперта-физика. Он сумел спроектировать математическую модель взрыва в театре.

В заключении — использованные бомбы должны были содержать 400-800 кг взрывчатого вещества.

Если проанализировать имеющиеся авиабомбы в арсенале России, то можно сделать вывод, что атаку совершили двумя 500-килограммовыми бомбами (ФАБ — одной модели, общая масса взрывчатого вещества в которых составляет 440–600 кг).

Скорее всего, авиаудар был осуществлен с самолетов Су-25, Су-30 или Су-34. Именно они базировались на близлежащих российских аэродромах и были замечены над Югом Украины.

За четыре месяца войны в Украине россияне совершили сотни военных преступлений против мирного населения, в частности насиловали женщин, детей, пенсионеров и даже инвалидов. В ООН объявили первые подсчеты сексуальных преступлений российских военных в Украине.

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