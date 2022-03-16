Украина

На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе

Елена Яковлева, редактор сайта 16 марта 2022, 21:00

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На Дремтеатр у Маріуполі скинули надпотужну бомбу - у підвалі були люди
На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе
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Ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Как работает Запорожская АЭС
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