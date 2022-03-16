На Драматический театр в Мариуполе сбросили сверхмощную бомбу — ситуация в городе

Российские войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, где пряталось не менее тысячи человек. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Российские оккупанты стреляли из градов. Обломками завалило вход в бомбоубежище.

Разобрать завалы сейчас невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы.

Смотри, какая ситуация в Мариуполе сегодня, 16 марта.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какое укрытие самое безопасное во время бомбардировок.