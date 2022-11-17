Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України

Ранок 17 листопада в Україні розпочався з повітряних тривог та масових обстрілів. Росіяни не шкодують закидати вільну країну своїми ракетами та БПЛА, бо все ніяк не можуть змиритися зі своєю поразкою у цій війні.

Станом на 10 ранку уже відомо про кілька вибухів в областях. Інформація оновлюється в онлайн-режимі.

Дніпро та Дніпропетровська область

Близько восьмої ранку російські ракети атакували місто Дніпро. За інформацією голови ОВА Валентина Резніченка, не обійшлося без жертв.

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Відомо, що поцілили у два райони міста. Є руйнування одного промислового підприємства — зараз там сильна пожежа. Також пошкоджені житлові будинки поряд з місцем події.

Попередньо п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Станом на 11: 20 відомо вже про 14 постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро.

Відомо, що за ніч на Дніпропетровщині прилетіло понад 70 снарядів російської армії. У Нікополі понівечені 20 багатоповерхівок та приватних будинків, пошкоджені газогін та лінії електропередач. Без електрики нині перебуває шість тисяч абонентів.

Через обстріл знеструмлена й помпова станція місцевого водоканалу: понад 40 тисяч людей зараз без води.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ракетна атака окупантів націлена на газовидобуток та підприємства у Дніпрі.

Наразі над Києвом пролітають ракети. Бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, Південмаш. Попри це, ми розуміємо, як стримувати окупантів.

Запоріжжя та Запорізька область

Вночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

За попередніми даними, двоє з них загинули. На місці працюють рятувальники. На жаль, кількість жертв може зрости, — повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Одеса та Одеська область

Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в Одеській області.

— Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях, — сповістив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Троє людей отримали поранення внаслідок удару по об’єкту інфраструктури на Одещині.

Харків та Харківська область

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі, — повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, постраждали троє працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи.

Київ та Київська область

У столиці та області працює ППО. За інформацією КМВА, за останню годину в районі Києва наші повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed.

Крім того, силами ППО знищено три Shahed, два з яких — над Київським водосховищем.

Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.

На Вінниччині та Харківщині також працює ППО.

Стеж за картою повітряних тривог та залишайся в безпеці!

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