Україна

Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 10:57
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