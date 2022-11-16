Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 16 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Листопада 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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