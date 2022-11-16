Актуальна карта бойових дій в Україні 16 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські окупанти все сподіваються зламати українську націю своїми масованими обстрілами та терористичними методами досягнути своєї мети на карті бойових дій.

Проте ніщо не змінить жаги українців до свободи та не зупинить сили світла на шляху до перемоги.

Тож продовжуємо працювати, підтримуємо ЗСУ та читаємо лише достовірну інформацію від українського Генштабу про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує заяви Міністерства оборони РФ:

13 і 14 листопада міністерство посилило заяви про територію Росії в Донецькій області, ймовірно, щоб підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Російські мілблогери використали візит президента України Володимира Зеленського до міста Херсон 14 листопада, щоб критикувати російську військову потужність більш суттєво, ніж у попередні дні під час відходу Росії з правого берега Херсонської області.

Водночас експерти зазначають, що фінансист Wagner Group Євгеній Пригожин продовжує утверджувати себе як дуже незалежного сталінського воєначальника у Росії, ставши помітною фігурою в націоналістичній провоєнній спільноті.

Пригожин вживає дій, які викликають резонанс серед виборців, зацікавлених в ідеології національної переваги Росії, радянської жорстокої сили та неприязні до корупції Кремля, яку Путін використовував як політичну силу протягом усього свого правління.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби 15 листопада, противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України.

Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки ;

на Херсонському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до десяти осіб загиблими. Також знищено п’ять одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти та виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, два склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.

Загалом за минулу добу росіяни випустили по Україні 100 ракет. Читай, що відомо про вибухи в українських містах 15 листопада.

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