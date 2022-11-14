Прямо над нами вибухнув снаряд! Лимани під Миколаєвом нещадно обстрілюють вороги

У прифронтовому селі Лимани, що неподалік від Миколаєва, ворожими снарядами побиті чи не всі будинки.

З березня окупанти накривають село рясним вогнем. Кілька місяців люди практично жили у підвалах та погребах.

Місцевий житель пан Петро показав, що залишилось після ворожого обстрілу від його гаража.

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У селі Лимани він живе більшу частину свого життя.

Усе тут збудував власними руками. У березні, коли окупанти почали накривати село потужним вогнем, його двір та оселя постраждали найперші. Сам Петро з родиною, каже, дивом врятувався.

Ми тільки залізли у підвал, шарахнуло — і чисте небо над нами, гаража як і не було, все розлетілося. Одразу, усе загорілося моментально. Приїхали тероборона і поліція, слава Богу, нас витягнули, — ділиться пережитим Петро.

Але місцеві не втрачають віри у перемогу і вже планують, як відбудовуватимуть свої домівки, а разом із ними і звичне життя.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів.