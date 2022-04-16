Знищене на 50%! Як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів

Село Андріївка Макарівського району на Київщині знищено на 50%.
За час окупації російські військові вбили там семеро місцевих, ще 40 жителів вважаються зниклими безвісти.
У населеному пункті вщент зруйнований дитячий садок.
Хоч село вже звільнене від окупантів, люди себе все ще не почувають у безпеці.
Хоч село вже звільнене від окупантів, люди себе все ще не почувають у безпеці.
Фактично у кожному дворі рятувальники знаходять не розірвані боєприпаси.
Як виглядає село Андріївка зараз — дивіться онлайн на Вікна-новини.
Нагадаємо, раніше ми писали, як українські артилеристи боронять Запоріжжя.