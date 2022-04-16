Знищене на 50%! Як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів

Привіт! На зв'язку Вікна

З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.

Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!