Україна

Знищене на 50%! Як виглядає село Андріївка на Київщині зараз після навали окупантів

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 16 Квітня 2022, 20:04

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село Андріївка

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0:01:47
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