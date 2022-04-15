Воювати легше, коли маєш надійний тил! Як українські артилеристи боронять Запоріжжя

Українські артилеристи не дають ворогу захопити стратегічні плацдарми на Запоріжжі.

Бійці тримають окупантів на чималій відстані, трощать їхню техніку і зізнаються, що мають високу мотивацію, бо боронять свою землю і мають надійний тил.

Артилеристи з дрона відстежують окупантів та б’ють по ворожих позиціях. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Ми щодня наносимо противнику вогневе ураження, у нашому оперативному напрямку за останні два тижні було звільнено кілька сіл, — розповідає військовослужбовець ЗСУ.

Офіцери твердять, що наші оборонці нині забезпечені усім необхідним.

Ще один військовослужбовець Микола приїхав зі Львова, каже, навіть не встиг попрощатися з дружиною.

А інший військовослужбовець “Вишиванка” обороняє рідну землю з 2014 року і каже, що тодішня і нинішня армія — то небо і земля.

Мужність наших військових немає меж! Вони героїчно боронять Маріуполь. У своєму зверненні полк Азов розповів про бої, підтримку і деблокаду Маріуполя.