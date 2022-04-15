Воювати легше, коли маєш надійний тил! Як українські артилеристи боронять Запоріжжя

Українські артилеристи не дають ворогу захопити стратегічні плацдарми на Запоріжжі.
Бійці тримають окупантів на чималій відстані, трощать їхню техніку і зізнаються, що мають високу мотивацію, бо боронять свою землю і мають надійний тил.
Артилеристи з дрона відстежують окупантів та б’ють по ворожих позиціях.
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Артилеристи з дрона відстежують окупантів та б’ють по ворожих позиціях.
— Ми щодня наносимо противнику вогневе ураження, у нашому оперативному напрямку за останні два тижні було звільнено кілька сіл, — розповідає військовослужбовець ЗСУ.
Офіцери твердять, що наші оборонці нині забезпечені усім необхідним.
Ще один військовослужбовець Микола приїхав зі Львова, каже, навіть не встиг попрощатися з дружиною.
А інший військовослужбовець “Вишиванка” обороняє рідну землю з 2014 року і каже, що тодішня і нинішня армія — то небо і земля.
Мужність наших військових немає меж! Вони героїчно боронять Маріуполь. У своєму зверненні полк Азов розповів про бої, підтримку і деблокаду Маріуполя.