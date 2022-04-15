Воевать легче, когда у тебя есть надежный тыл! Как украинские артиллеристы защищают Запорожье

Украинские артиллеристы не дают врагу захватить стратегические плацдармы в Запорожье.

Бойцы держат оккупантов на немалом расстоянии, крушат их технику и признаются, что имеют высокую мотивацию, потому что защищают свою землю и имеют надежный тыл.

Артиллеристы с дрона отслеживают оккупантов и бьют по враждебным позициям. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Мы ежедневно наносим противнику огневое поражение, в нашем оперативном направлении за последние две недели было освобождено несколько сел, — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Офицеры утверждают, что наши защитники сегодня обеспечены всем необходимым.

Еще один военнослужащий Николай приехал из Львова, говорит, даже не успел попрощаться с женой.

А другой военнослужащий “Вышиванка” обороняет родную землю с 2014 года и говорит, что тогдашняя и нынешняя армия — это небо и земля.

Мужество наших военных нет предела! Они героически защищают Мариуполь. В своем обращении полк Азов рассказал о боях, поддержке и деблокаде Мариуполя.