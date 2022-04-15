Украина

Воевать легче, когда у тебя есть надежный тыл! Как украинские артиллеристы защищают Запорожье

Андрей Почтев 15 апреля 2022, 21:04

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