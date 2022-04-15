Як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів

Окупанти намагалися прорватися до Києва, але в селі Мощун наткнулись на опір 80 воїнів 72-ї ОМБр, які зупинили багатотисячний наступ росіян.

Під селом було чоловік 500, а над ним — значно більше. Українські бійці зазначають, що було важко зрозуміти, чи то їх було три тисячі, чи взагалі 15 тисяч.

80 осіб із 72-ї ОМБр утримували позиції по східному берегу річки Ірпінь завдяки тому, що підірвали міст і росіяни не могли переправити свої основні сили.

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Противник міг лише кидати понтони, які українські війська успішно знищували у різний спосіб.

Сили ворога були розпорошені в лісі, тому перестрілюватися з ними виходило через річку, яку окупанти перейти не могли.

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Одного разу три російські солдати заснули біля свого військового джипа Тигр. А місцеві хлопчики з села, яким років по 16, за той час витягли звідти рацію та принесли в штаб воїнів ЗСУ.

На війні допомогти можуть усі, хто цього бажає. Так, наприклад, у лавах ДСНС уже давно служить вірний пес Патрон. Читай про талісман чернігівських піротехніків.