Україна

Як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Квітня 2022, 19:00

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