Як воїни 72-ї ОМБр зупинили багатотисячний наступ російських окупантів

Окупанти намагалися прорватися до Києва, але в селі Мощун наткнулись на опір 80 воїнів 72-ї ОМБр, які зупинили багатотисячний наступ росіян.
Під селом було чоловік 500, а над ним — значно більше. Українські бійці зазначають, що було важко зрозуміти, чи то їх було три тисячі, чи взагалі 15 тисяч.
80 осіб із 72-ї ОМБр утримували позиції по східному берегу річки Ірпінь завдяки тому, що підірвали міст і росіяни не могли переправити свої основні сили.
Противник міг лише кидати понтони, які українські війська успішно знищували у різний спосіб.
Сили ворога були розпорошені в лісі, тому перестрілюватися з ними виходило через річку, яку окупанти перейти не могли.
Одного разу три російські солдати заснули біля свого військового джипа Тигр. А місцеві хлопчики з села, яким років по 16, за той час витягли звідти рацію та принесли в штаб воїнів ЗСУ.
На війні допомогти можуть усі, хто цього бажає. Так, наприклад, у лавах ДСНС уже давно служить вірний пес Патрон. Читай про талісман чернігівських піротехніків.