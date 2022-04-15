Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 квітня

Географія бойових дій в Україні змінюється динамічно. На відміну від влади РФ, яка стабільно розповідає росіянам про свої шалені успіхи на війні, Збройні сили України справді тримають українців у курсі останніх подій.

Читай далі, що відбувається на фронті та куди потикатися зараз небезпечно.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня

Міністерство оборони Великої Британії уважно стежить за розвитком подій на фронті та публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні 15 квітня 2022 року

Росіяни продовжують нарощувати авіаційні угруповання та системи управління військами для наступу на сході України. Вони підготовлюють додаткові підрозділи зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ.

За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50% особового складу.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

та напрямках спостерігається переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу залізничним транспортом з території Гомельської області Білорусі. Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі. На Сіверському напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах.

напрямку противник проводить перегрупування підрозділів з їх подальшим зосередженням у прикордонних з Україною районах. На Слобожанському напрямку окупанти частково блокують та обстрілюють Харків. Росіяни продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

напрямку окупанти частково блокують та обстрілюють Харків. Росіяни продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ. Продовжуються авіаційні удари по Маріуполю.

напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов’янськ. Продовжуються авіаційні удари по Маріуполю. У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують намагатися ізолювати район бойових дій та ведуть розвідку.

Через залежні стосунки Путіна та Лукашенка останній закликає білорусів іти воювати проти України. Проте білоруси показали, що не хочуть виступати проти нашого народу. Дивися, як добровольчі батальйони білорусів воюють за Україну.