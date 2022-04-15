Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 квітня

Географія бойових дій в Україні змінюється динамічно. На відміну від влади РФ, яка стабільно розповідає росіянам про свої шалені успіхи на війні, Збройні сили України справді тримають українців у курсі останніх подій.
Читай далі, що відбувається на фронті та куди потикатися зараз небезпечно.
Міністерство оборони Великої Британії уважно стежить за розвитком подій на фронті та публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Росіяни продовжують нарощувати авіаційні угруповання та системи управління військами для наступу на сході України. Вони підготовлюють додаткові підрозділи зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ.
За наявною інформацією, у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь) втрати складають понад 50% особового складу.
Через залежні стосунки Путіна та Лукашенка останній закликає білорусів іти воювати проти України. Проте білоруси показали, що не хочуть виступати проти нашого народу. Дивися, як добровольчі батальйони білорусів воюють за Україну.