Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления по состоянию на 15 апреля

Елена Яковлева, редактор сайта 15 апреля 2022, 06:00
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Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления по состоянию на 15 апреля
0:02:52
Азов у Маріуполі
Хочу, чтобы каждый украинец понял, что кроется за мужеством военных — обращение полка Азов в Мариуполе
0:11:15
звернення зеленського 7 квітня
Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые не сдаются — обращение Зеленского 14 апреля
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