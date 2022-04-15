Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления по состоянию на 15 апреля

География боевых действий в Украине меняется динамично. В отличие от властей РФ, рассказывающих россиянам о своих безумных успехах на войне, Вооруженные силы Украины действительно держат украинцев в курсе последних событий.

Читай дальше, что происходит на фронте и куда потыкаться сейчас опасно.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 апреля

Министерство обороны Великобритании внимательно следит за развитием событий на фронте и публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине 15 апреля 2022 года

Россияне продолжают наращивать авиационные группировки и системы управления войсками для наступления на востоке Украины. Они готовят дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил РФ.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50% личного состава.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

и направлениях наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Беларуси. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси. На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах.

направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. На Слобожанском направлении оккупанты частично блокируют и обстреливают Харьков. Россияне продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

направлении оккупанты частично блокируют и обстреливают Харьков. Россияне продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково. На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасна, Рубежное, Северодонецк и Славянск. Продолжаются авиационные удары по Мариуполю.

направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасна, Рубежное, Северодонецк и Славянск. Продолжаются авиационные удары по Мариуполю. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают пытаться изолировать район боевых действий и ведут разведку.

Из-за зависимых отношений Путина и Лукашенко последний призывает белорусов идти воевать против Украины. Тем не менее белорусы показали, что не хотят выступать против нашего народа. Смотри, как добровольческие батальоны белорусов воюют за Украину.