Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления по состоянию на 15 апреля

География боевых действий в Украине меняется динамично. В отличие от властей РФ, рассказывающих россиянам о своих безумных успехах на войне, Вооруженные силы Украины действительно держат украинцев в курсе последних событий.
Читай дальше, что происходит на фронте и куда потыкаться сейчас опасно.
Министерство обороны Великобритании внимательно следит за развитием событий на фронте и публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Россияне продолжают наращивать авиационные группировки и системы управления войсками для наступления на востоке Украины. Они готовят дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил РФ.
По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50% личного состава.
Из-за зависимых отношений Путина и Лукашенко последний призывает белорусов идти воевать против Украины. Тем не менее белорусы показали, что не хотят выступать против нашего народа. Смотри, как добровольческие батальоны белорусов воюют за Украину.