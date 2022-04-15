Как воины 72-й ОМБр остановили многотысячное наступление российских оккупантов

Оккупанты пытались прорваться в Киев, но в селе Мощун наткнулись на сопротивление 80 воинов 72-й ОМБр, которые остановили многотысячное наступление россиян.
Под селом было человек 500, а над ним — гораздо больше. Украинские бойцы отмечают, что было трудно понять, было их три тысячи или вообще 15 тысяч.
80 человек из 72-й ОМБр удерживали позиции по восточному берегу реки Ирпень благодаря тому, что взорвали мост и россияне не могли переправить свои основные силы.
Противник мог только бросать понтоны, которые украинские войска успешно уничтожали разными способами.
Силы врага были рассеяны в лесу, поэтому перестреливаться с ними выходило через реку, которую оккупанты перейти не могли.
Однажды три русских солдата заснули возле своего военного джипа Тигр. А местные мальчики из села, которым лет по 16, за это время вытащили оттуда рацию и принесли в штаб воинов ВСУ.
На войне помочь могут все желающие. Так, например, в рядах ГСЧС уже давно служит верный пес Патрон. Читай о талисмане черниговских пиротехников.