Уничтожено на 50%! Как выглядит село Андреевка в Киевской области после нашествия оккупантов

Село Андреевка Макаровского района Киевской области уничтожено на 50%.
За время оккупации российские военные убили там семь местных, еще 40 жителей числятся пропавшими без вести.
В населенном пункте полностью разрушен детский сад.
Хотя село уже освобождено от оккупантов, люди все еще не чувствуют себя в безопасности.
Хотя село уже освобождено от оккупантов, люди все еще не чувствуют себя в безопасности.
Практически в каждом дворе спасатели находят не разорванные боеприпасы.
Как выглядит село Андреевка сейчас — смотрите онлайн на Вікна-новини.
Напомним, ранее мы писали, как украинские артиллеристы защищают Запорожье.