Окупанти “звільнили” Потьомкине… від будинків. Знищене село на Херсонщині

Ще наприкінці червня українські військові звільнили село Потьомкине на Херсонщині. Нині там ніхто не живе.

“Асвабадітєлі” знищили село повністю. Дивом залишилися кілька хат.

Такої війни не було, діти, такої не було. Будинки не валяли. Ой, дуже жорстокі, — розповідає бабуся Ольга.

Журналістів туди поки не пускають. Але місцеві час від часу приїздять, аби забрати хоч якісь необхідні речі, адже окупанти що не змогли вкрасти, то потрощили. Що залишив по собі “руський мір”, Ольга Читайло покаже.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили Лиман та зачистили територію! Як росіяни потрапили в котел на Донеччині та чому ця операція важлива, читай у нашому матеріалі.