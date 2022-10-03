Украина

Оккупанты “освободили” Потёмкино… от домов. Сожженное село в Херсонской области

Ольга Читайло 03 октября 2022, 08:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
Марганец Днепровская область
Марганец страдает от террора РФ! Оккупанты накрывают Градами мирные кварталы
0:04:27
Ізюм після звільнення: як місто живе після деокупації
Без электричества, газа, воды и отопления — как живет освобожденный Изюм
0:06:36
Ганна Маляр про лікування та реабілітацію військовополонених
Страна покрывает все расходы — Маляр о лечении и реабилитации военнопленных
Смотреть больше

Последние видео
0:04:36
Потёмкино Херсонщина

Оккупанты “освободили” Потёмкино… от домов. Сожженное село в Херсонской области
0:02:32
Маленькі благодійники
Геройское дело маленьких благотворителей — в Запорожье школьники собрали деньги на дроны для ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
Марганец Днепровская область
Марганец страдает от террора РФ! Оккупанты накрывают Градами мирные кварталы
0:04:53
Бабусі
Пытались вставить мозги оккупантам — история о смелых пенсионерках из села Мощун
0:04:00
Выставка Анатолия Криволапа
Самый дорогой украинский художник поразил весь мир — работы, которые раньше еще не видели
0:03:55
Віталій Харчук
Ему навсегда 22 года: история азовца с позывным Хирург, который героически защищал Мариуполь
0:05:53
Вступ України до НАТО: чи підтримає альянс швидку процедуру
Сейчас мяч на поле НАТО — перспективы вступления Украины в Альянс по ускоренной процедуре
0:04:27
Ізюм після звільнення: як місто живе після деокупації
Без электричества, газа, воды и отопления — как живет освобожденный Изюм
0:01:38
Вероніка Бахал - історія працівниці ДСНС з Маріуполя
Соседи гибли на глазах — история спасательницы из Мариуполя, которая выжила в аду и сбежала оттуда пешком
Больше видео
Маленькі благодійники
Читать дальше
Геройское дело маленьких благотворителей — в Запорожье школьники собрали деньги на дроны для ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь