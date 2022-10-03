Оккупанты “освободили” Потёмкино… от домов. Сожженное село в Херсонской области

Еще в конце июня украинские военные освободили село Потёмкино Херсонской области. Сейчас там никто не живет.

“Асвободители” уничтожили село полностью. Чудом осталось несколько домов.

Такой войны не было, дети, такой не было. Дома не валяли. Ой, очень жестокие, – рассказывает пенсионерка Ольга.

Журналистов туда пока не пускают. Но местные время от времени приезжают, чтобы забрать хотя бы какие-то необходимые вещи, ведь оккупанты, что не смогли украсть, то разбили. Что оставил после себя “русский мир”, Ольга Читайло покажет.

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