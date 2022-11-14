Прямо над нами разорвался снаряд! Лиманы под Николаевом беспощадно обстреливают враги

В прифронтовом селе Лиманы, что неподалеку от Николаева, вражескими снарядами побиты все дома.

С марта оккупанты накрывают село постоянным огнем. Несколько месяцев люди практически жили в подвалах и погребах.

Местный житель Петр показал, что осталось от его гаража после вражеского обстрела.

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В селе Лиманы он живет большую часть своей жизни.

Все здесь построил своими руками. В марте, когда оккупанты начали накрывать село мощным огнем, его двор и дом пострадали самыми первыми. Сам Петр с семьей, говорит, чудом спасся.

Мы только залезли в подвал, шарахнуло — и чистое небо над нами, гаража, как и не было, все разлетелось. Сразу все загорелось моментально. Приехали терроборона и полиция, слава Богу, нас вытащили, — делится пережитым Петр.

Однако местные не теряют веру в победу и уже планируют, как будут отстраивать свои дома, а вместе с ними и привычную жизнь.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как выглядит село Андреевка в Киевской области после нашествия оккупантов.