Актуальная карта боевых действий в Украине 16 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты все надеются сломать украинскую нацию своими массированными обстрелами и террористическими методами достичь своей цели на карте боевых действий.

Однако ничто не изменит жажды украинцев к свободе и не остановит силы света на пути к победе.

Поэтому продолжаем работать, поддерживаем ВСУ и читаем только достоверную информацию от украинского Генштаба об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует заявления Министерства обороны РФ:

13 и 14 ноября министерство усилило заявления о территории России в Донецкой области, предположительно, чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после ухода с правого берега Херсонской области.

Российские милблогеры использовали визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон 14 ноября, чтобы критиковать российскую военную мощь более существенно, чем в предыдущие дни во время ухода России с правого берега Херсонской области.

В то же время, эксперты отмечают, что финансист Wagner Group Евгений Пригожин продолжает утверждать себя как очень независимого сталинского военачальника в России, став заметной фигурой в националистическом провоенном сообществе.

Пригожин предпринимает действия, которые вызывают резонанс среди избирателей, заинтересованных в идеологии национального превосходства России, советской жестокой силы и неприязни к коррупции Кремля, которую Путин использовал как политическую силу в течение всего своего правления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки, 15 ноября, противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины.

Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — со всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздоловка, Площанка, Макеевка, Спорное ;

направлениях — со всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское ;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Зализничное, Степногорск, Малые Щербаки ;

направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Херсонском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надия.

В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город.

Подтверждены результаты огневого поражения противника. Так, в районе населенного пункта Благовещенка Запорожской области потери оккупантов составили до десяти человек погибшими. Также уничтожены пять единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

В общей сложности за минувшие сутки россияне выпустили по Украине 100 ракет. Читай, что известно о взрывах в украинских городах 15 ноября.

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