Утренние обстрелы 17 ноября: все, что известно о ситуации в городах Украины

Утро 17 ноября в Украине началось с воздушных тревог и массовых обстрелов. Россияне не жалеют забрасывать свободную страну своими ракетами и БПЛА, потому что все никак не могут смириться со своим поражением в этой войне.

По состоянию на 10 утра уже известно о нескольких взрывах в областях. Информация обновляется в онлайн-режиме.

Днепр и Днепропетровская область

Около восьми утра российские ракеты атаковали город Днепр. По информации председателя ОВА Валентина Резниченко, не обошлось без жертв.

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Известно, что попали в два района города. Есть разрушение одного промышленного предприятия — сейчас там сильный пожар. Также повреждены жилые дома рядом с местом происшествия.

Предварительно пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 11:20 известно уже о 14 пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр.

Известно, что за ночь в Днепропетровскую область прилетело более 70 снарядов российской армии. В Никополе изуродованы 20 многоэтажек и частных домов, повреждены газопровод и линии электропередач. Без электричества в настоящее время находится в шести тысячах абонентов.

Из-за обстрела обесточена и помповая станция местного водоканала: более 40 тысяч человек сейчас без воды.

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что ракетная атака оккупантов нацелена на газодобычу и предприятия в Днепре.

Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш. Несмотря на это, мы понимаем, как сдерживать оккупантов.

Запорожье и Запорожская область

Ночью россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянске. В результате попадания трех ракет разрушений подверглись гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди.

По предварительным данным, двое из них погибли. На месте работают спасатели. К сожалению, количество жертв может возрасти, сообщает председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

Одесса и Одесская область

Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

— Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях, — сообщил председатель Одесской ОВ Максим Марченко.

Известно, что трое людей получили ранения через удар по инфраструктурному объекту в Одесской области.

Харьков и Харьковская область

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре, — сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

К сожалению, пострадали три работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение.

Киев и Киевская область

В столице и области работает ПВО. По информации КМВА, за последний час в районе Киева наши воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed.

Кроме того, силами ПВО уничтожены три Shahed, два из которых — над Киевским водохранилищем.

Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется.

За время воздушной тревоги над Киевом уничтожили четыре ракеты и пять БПЛА Shahed, сообщают в КМВА.

В Винницкой и Харьковской области также работает ПВО.

Следи за картой воздушной тревоги и будь в безопасности!

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