Приговор, которого ждали восемь лет: суд Гааги объявил вердикт в деле о трагедии самолета МН17

Суд в Нидерландах сегодня объявил приговор по делу о крушении самолета МН17. Слушания в окружном суде Гааги продолжались последние два с половиной года.

Специалисты подробно анализировали доказательства, давали слово свидетелям и развенчивали лживые версии, придуманные Кремлем. Но сейчас судьи официально признали одно из первых и крупнейших преступлений России в войне против Украины, от которого Москва до сих пор отмахивается.

Читай, какой вердикт вынес суд в Нидерландах по трагедии рейса МН17 и какой была реакция Украины на это решение.

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Суд по делу крушения МН17

Окружной суд Гааги постановил, что авиалайнер MH17, выполнявший 17 июля 2014 года рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур, был сбит на не подконтрольной Украине территории из комплекса Бук.

MH17 был сбит в результате запуска ракеты комплекса Бук с поля вблизи Первомайского, целью которого был самолет рейса MH17, — заявил судья Хендрик Стейнхаус.

Другие версии крушения, в частности касательно места запуска ракеты и цели боевиков, были отклонены на фоне неопровержимых доказательств и экспертиз.

Суд считает, что ЗРК Бук был доставлен из России для сбивания украинских военных самолетов. Однако это не уменьшает вину обвиняемых.

После аварии МН17 этот комплекс “быстро вывезли в Российскую Федерацию, рассчитывая на то, что это позволит предотвратить международный скандал”.

Суд признал кадровых российских военных, возглавлявших командование, разведку и Минобороны так называемой “ДНР” Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко виновными в трагедии.

Им заочно назначили пожизненное заключение и выплаты компенсаций родным 298 погибших на общую сумму более 16 миллионов евро. Четвертый подозреваемый, россиянин Олег Пулатов, оправдан.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение суда по делу крушения МН17.

Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в сбитии MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что безнаказанность ведет к новым преступлениям.

Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным, — написал он в Twitter.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что только победа Украины над РФ сделает возможным исполнение решения суда.

Ни государство-террорист, ни его военные преступники не готовятся каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления — убийства, пытки и катастрофы.

Только победа Украины над Россией позволит выполнить решение суда, — прокомментировал Резников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такое решение суда Гааги — сигнал всей вертикали преступников, что РФ не удастся избежать наказания.

— Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности, — написал Кулеба в Twitter.

МИД Украины отметило, что, кроме индивидуальной ответственности, неотвратимую ответственность за сбитие МН17 понесет и Россия как страна.

Передача преступникам ЗРК Бук является очевидным нарушением международного права, в частности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств в деле по иску Украины к РФ, рассматриваемого в настоящее время Международным судом ООН, — говорится в заявлении МИД.

Поэтому Украина и дальше будет прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы восстановить справедливость по крушению самолета рейса MH17.

Российские военные ежедневно сознательно совершают страшные военные преступления, за которые обязательно будут наказаны. Обстрелы 17 ноября звучали во многих областях Украины — россияне массово ударили по критической инфраструктуре нашей страны. Читай, что об этом известно по состоянию на этот час.

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