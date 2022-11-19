Люди

От 3D печати до оснащения фронта: как во Львове заработал швейный милитари-цех

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 19 ноября 2022, 22:00

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