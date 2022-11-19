От 3D печати до оснащения фронта: как во Львове заработал швейный милитари-цех

Бандажи и милитари снаряжения для военных производят на одном из львовских предприятий. До начала великой войны братья Петр и Павел Есипы занимались 3D печатью. Но с 24 февраля они переформатировали свою работу и начали производить медицинские бандажи, ведь запросы от военных поступали чуть ли не каждый день.

Дальше взялись за пошив тактических поясов, сумок для раций, а еще дождевиков и термобелья. Сейчас на предприятии — два десятка работников. В дело ребята вложили все силы и сбережения.

В швейное предприятие приходили люди на волонтерских началах: многие сели за швейную машинку впервые. Теперь из-под их рук выходят тактические дождевики, пояса, полосы для раций и планшетов, даже для оружия.

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Научились делать удобное для военных методом проб и посылок: заказывали за границей, шили по пожеланиям ВСУ.

Запросы не прекращаются: за восемь месяцев войны организация отшила десятки единиц тактического снаряжения. А в скором времени запустят производство термобелья.

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Присоединиться к изготовлению одежды или обуви для военных может любой желающий! Об инициативах, которые помогают одеть наш фронт, мы писали раньше.

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