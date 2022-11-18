Согреть ВСУ может каждый! Благотворительные организации, которые обеспечивают фронт военной формой

Виктория Мельник, редактор сайта 18 ноября 2022, 07:00
Форма для военных
Фото: Pexels

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