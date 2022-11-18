Согреть ВСУ может каждый! Благотворительные организации, которые обеспечивают фронт военной формой

Чтобы ВСУ и дальше эффективно нас защищали, военным нужно не только оружие. Военная форма — важный элемент милитари-снабжения. В среднем цена формы для одного военного колеблется от 5 до 7 тыс. грн: термобелье, брюки, куртка, обувь и шапка-балаклава.

К сожалению, государство не может обеспечить должным образом всех наших военных. На помощь приходят волонтеры и благотворительные инициативы. Сегодня мы поговорим о тех, кто одевает наших военных, и как можно им помочь.

Киев Волонтерский

Эта благотворительная инициатива организовала проект Сделай тепло. Сейчас они начали большой сбор по закупке зимней военной формы для ВСУ.

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— Мы закупаем термобелье, дождевики, тактические носки, зимние спальники, флисовые кофты, химические грелки и все необходимое, чтобы помочь тем, кто защищает нас, ведь они делают невозможное, чтобы мы могли чувствовать тепло и безопасность дома, — говорят в благотворительной организации.

Сейчас у фонда есть семь запросов, и нужно собрать почти 1 300 000 грн.

Согреть ВСУ

Волонтер Ксения Калмус занимается поставкой военной одежды для наших бойцов. Сейчас она также объявила сбор, целью которого является собрать 3 млн грн.

Известно, что уже собрана половина этой суммы. На деньги должны закупить и доставить военным термобелье, военный камуфляж и тактическую обувь.

В комментарии The Village Ксения рассказывает, что вся форма идет на передовую. В основном — Харьковское и Херсонское направления.

Помогаем также чеченскому подразделению. Это добровольческий батальон, поэтому они не на обеспечении ВСУ, с начала вторжения им помогают со всем волонтеры, и мы в частности.

Задать средства можно по реквизитам:

Карта Моно: 5375411201292062

Карта Приват: 5168752002518465

PayPal: kseniia.kalmus@gmail.com

Ukrainian Signal

Организация собирает средства для полка Азов. Сбор стартовал еще в конце августа, с тех пор удалось собрать 4,5 млн грн. Деньги необходимы для пошива футболок, термобелья и костюмов.

Известно, что организация поддерживает прямую связь с начальником штаба полка Богданом Кротовичем. Пожертвования принимают по ссылке.

Нам осталось собрать 2,7 млн для пошива 500 кителей и штанов для полка Азов.

Демократична сокира

Организация с таким нетривиальным названием начала очень милый проект Одень котика. Боец ВСУ и бывший член организации Борис Швец рассказывает, что сам в начале войны ощутил все недостатки оснащения армии.

Я спал в куртке на земле в феврале. Поверьте, в 35 лет это не тот подвиг, который можно повторять каждую ночь.

Уже сейчас Демократична сокира одел два батальона. Еще десять позиций и поставки зимней формы ожидаются уже в следующие дни. Сейчас идет сбор не только для одежды, но и для закупки генераторов, обогревателей и всего, что греет.

Frontline.Care

Еще один сбор стартовал от благотворительной организации Frontline.Care. Она появилась только в апреле этого года, а основатели — идейные айтишники и общественные деятели.

— Запросы наших подопечных на Восточном и Южном направлениях уже летят десятками. Предстоит минимум пять месяцев низких температур и боевых действий в таких условиях. Поэтому мы открываем сбор средств на закупку теплой верхней одежды, специального белья и одежды для военных, — рассказывают организаторы.

Подробную информацию и реквизиты сбора можно найти на сайте организации.

А как создают женскую военную форму и кто ее шьет, мы рассказывали в предыдущем материале.

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