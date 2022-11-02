Милитари-форма в размере XS? Кто и как отшивает зимнюю военную форму для наших защитниц

Сейчас более 57 000 женщин находятся в рядах ВСУ. Из них более 5000 — на передовой. И хотя война длится уже девятый месяц, а количество женщин-военнослужащих постоянно увеличивается, у государства до сих пор нет возможности отшивать милитари-форму размеров S и XS.

На помощь приходят благотворительные организации, производящие не только камуфляж для женщин на фронте, но и нижнее белье, пижамы, термобелье и обувь.

Одной из них является общественная организация Землячки, которая с первого дня войны помогает женщинам на фронте. Уже сейчас Землячки отшили более 3000 экземпляров военной женской формы. Совместная работа с Ужгородской швейной фабрикой дала свои плоды: сначала ткань или пошив не выдерживали полевых условий на фронте, но сейчас военнослужащие довольны своей формой.

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Хороший отшив обеспечивается налаженной работой и качественным оборудованием фабрики.

Женщины в войске ВСУ столкнулись с проблемой: ни одно производство военной формы никогда не отшивало камуфляж под женские лекала.

— В армии США есть комплект одежды, рассчитаной на холод до -50 градусов, — рассказывает инициатор Arm Women Now Ирина Никорак. — Каждая военнослужащая получит набор разных элементов одежды. И в зависимости от температуры и боевой задачи она оденет определенную последовательную комбинацию вещей.

Сейчас специалисты работают параллельно над разными элементами комплекта, и для украинок уже отшиваются зимние куртки-бушлаты по женскому лекалу и утепленные брюки. К ним добавляют элементы именно женской одежды.

500 комплектов женского термобелья от Arm Women Now уже тестируется на передовой нашими военнослужащими.

Важным является момент, что все элементы военной одежды нужно отшивать с учетом женского телосложения: продумать функционал камуфляжа, изгибы термобелья и размеры остальных элементов. Такую идеальную форму швеи планируют сделать к началу зимы в количестве 5000 экземпляров.

Швейная рота, организованная в первый день войны, уже отослала более 5000 комплектов женского термобелья на передовую. Сейчас целью является новый амбициозный проект: обеспечить наших военнослужащих зимними пижамами, которые девушки сошьют в Британии.

Военнослужащим также необходимы и берцы — такого продукта в нашей стране все еще мало, особенно если речь идет о маломерах 35 и 36 размеров. Как украинское производство свадебной обуви перепрофилировалось на изготовление берцов, можешь узнать из нашего материала.

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