Мілітарі-форма розміру XS? Хто та як відшиває зимову військову форму для наших захисниць

Зараз понад 57 000 жінок перебувають у лавах ЗСУ. З них більш як 5000 — на передовій. І хоч війна триває уже дев’ятий місяць, а кількість військовослужбовиць постійно збільшується, держава досі не має можливості відшивати мілітарі-форму розмірів S та XS.

На допомогу приходять благодійні організації, які виготовляють не лише камуфляж для жінок на фронті, а й спіднє, піжами та термобілизну і взуття.

Однією з таких є громадська організація Землячки, які від першого дня війни допомагають жінкам на фронті. Уже зараз Землячки відшили понад 3000 екземплярів військової жіночої форми. Спільна робота з Ужгородською швейною фабрикою дала свої плоди: спочатку тканина чи пошив не витримували польових умов на фронті, але зараз військовослужбовиці задоволені своєю формою.

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Хороший відшив забезпечується налагодженою роботою та якісним обладнанням фабрики.

Жінки у війську ЗСУ стикнулися з проблемою: жодне виробництво військової форми ніколи не відшивало камуфляж під жіночі лекала.

— В армії США є комплект одягу, який розрахований на холод до -50 градусів, — розповідає ініціаторка Arm Women Now Ірина Никорак. — Кожна військовослужбовиця отримає набір з різних елементів одягу. І залежно від температури та бойового завдання одягає певну послідовну комбінацію речей.

Зараз фахівці працюють паралельно над різними елементами комплекту, і для українок уже відшиваються зимові куртки-бушлати за жіночим лекалом та утеплені штани.

До них додають елементи саме жіночого одягу.

500 комплектів жіночої термобілизни від Arm Women Now уже тестується на передовій нашими військовослужбовицями.

Важливо, що всі елементи військового одягу потрібно відшивати з урахуванням жіночої тілобудови: продумати функціонал камуфляжу, вигини термобілизни та розміри решти елементів. Таку ідеальну форму швачки планують зробити до початку зими у кількості 5000 екземплярів.

Швейна рота, яку організували першого дня війни, уже надіслала понад 5000 комплектів жіночої термобілизни на передову. Зараз у них на меті новий амбітний проект: забезпечити наших військовослужбовиць зимовими піжамами, які дівчата пошиють у Британії.

Військовослужбовицям також необхідні й берці — такого продукту у нашій країні все ще обмаль, особливо якщо йдеться про маломіри 35 та 36 розмірів. Як українське виробництво весільного взуття перепрофілювалося на виготовлення берців, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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