Мілітарі-форма розміру XS? Хто та як відшиває зимову військову форму для наших захисниць

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 19:00
Мілітарі-форма розміру XS? Хто та як відшиває зимову військову форму для наших захисниць
Фото: Pexels

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