Люди

Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького

Людмила Цимбалюк 27 Жовтня 2022, 22:00

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Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців

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