Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького

Під час війни український бізнес стає на військові рейки. Невелике підприємство з Хмельницького впродовж семи років шило лише ексклюзивні туфлі, босоніжки та чоботи.

Та нині воно береться за виготовлення тактичного взуття, розуміючи військові потреби країни.

Щомісяця ця невеличка майстерня платить до 30 тисяч гривень податків. А тому в новій справі вирішила заручитись єПідтримкою держави, щоб не зупиняти та не перелаштовувати виробництво.

Зараз також дивляться

Отримали за свій проект максимальну суму — 250 тисяч гривень. За ці гроші вже закупили матеріал для берців і чекають на спеціальні машини для їхнього пошиття.

Повертатимуть позику державі готовою продукцією та власними податками протягом трьох років, аби економіка крани продовжувала працювати.

Зараз на виробництві сім майстрів з пошиття взуття. Завдяки державній допомозі візьмуть ще двох працівників.

Окрім берців, підприємство планує також створювати шкіряне взуття для військових, які втратили кінцівки. Для нової продукції вже розробляють окремий сайт і на повну готуються до роботи вже за кілька тижнів.

Головне фото: Армія.Inform

До повномасштабного російського вторгнення дніпровські ковалі, відомі на всю Україну, влаштовували фестивалі. Нині вони кують перемогу. Дивись, як кузня в Дніпрі працює на потреби фронту.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!