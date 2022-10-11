Авторські ножі, пічки та обереги! Кузня в Дніпрі працює на потреби фронту

До повномасштабного російського вторгнення дніпровські ковалі, відомі на всю Україну, влаштовували фестивалі, куди з’їжджалися майстри з усіх куточків країни, а нині — кують перемогу.

Авторські ножі, прилади для спостережних пунктів, пічки, ремені та обереги. Вже сьомий місяць майстри безупинно працюють у тилу, наближаючи перемогу.

Робота не припиняється ні на день. З лютого дніпровські ковалі переформатувались та нині працюють на потреби фронту. Попереду морози, тож у короткі терміни потрібно налагодити виробництво пічок.

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З першого дня повномасштабної війни ковалі закривають запити з фронту, які їм надходять від військових. Наприклад, з пластику і труб зробили понад 300 перископів для розвідки.

Виковують і особливі пам’ятні вироби, такі як паски з найголовнішими словами: “Слава Україні”. А ще авторські ножі. Кажуть, що це їхня унікальна розробка.

Також у кузні видніється фігура під назвою Серце героям Азова, що має 1,5 м заввишки та важить понад 100 кг. Металеву скульптуру виготовили на замовлення матерів, дружин та дітей загиблих військових, щоби вшанувати пам’ять про незламних оборонців Маріуполя.

Допомагати рідній країні можна по-різному: захищати на фронті, волонтерити, донатити, розповідати правду про війну тощо. Кожен може обрати собі заняття до смаку. Читай історію волонтерки з Житомира, яка створює українські прапори та передає їх армійцям.

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