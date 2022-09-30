Розповіді

Шила зі сльозами на очах — волонтерка з Житомира створює українські прапори та передає їх армійцям

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 14:00
Волонтерка Людмила Янушевич шиє українські прапори для військових
Фото: Суспільне

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