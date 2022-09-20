Бійці дякують за волонтерство! Григорія Козловського відзначили медаллю, грамотами та іншими нагородами українських військових

Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський вкотре отримав кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним силам України в умовах російської агресії.

Заохочувальною відзнакою — медаллю За особливу службу III ступеня Григорія Козловського нагородив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутними військами Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45-ї окремої артилерійської бригади.

— Командування 45-ї окремої артилерійської бригади висловлює Вам щиру подяку за надання допомоги нашій військовій частині.

У цей важкий для України час Ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян.

Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків, — йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45-ї ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також подяку висловили бійці 47-ї артилерійської бригади — за вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу.

Ще одна грамота надійшла від 184-го Навчального центру — за тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги.

Щирі слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — за тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги Збройним силам України.

— З початку війни і я як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб Рух не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу.

Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом — задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені — всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті.

Такі відзнаки змушують потроїти зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше. Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям, — зазначив Григорій Козловський.

Як повідомлялося, наприкінці серпня президент футбольного клубу Рух передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою Знак пошани за допомогу ЗСУ.

Раніше Григорій Козловський закликав футбольні клуби УПЛ безплатно віддати права на трансляції національним каналам.

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