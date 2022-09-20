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Бійці дякують за волонтерство! Григорія Козловського відзначили медаллю, грамотами та іншими нагородами українських військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Вересня 2022, 10:40
Львівський бізнесмен Григорій Козловський отримав нагороди за волонтерство

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