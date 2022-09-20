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Бойцы благодарят за волонтерство! Григория Козловского отметили медалью, грамотами и другими наградами украинских военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 сентября 2022, 10:40
Львівський бізнесмен Григорій Козловський отримав нагороди за волонтерство

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