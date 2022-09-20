Бойцы благодарят за волонтерство! Григория Козловского отметили медалью, грамотами и другими наградами украинских военных

Львовский бизнесмен, президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь Вооруженным силам Украины в условиях российской агрессии.

Поощрительным отличием — медалью За особую службу ІІІ степени Григория Козловского наградил временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, львовский бизнесмен получил благодарственную грамоту от 45-й отдельной артиллерийской бригады.

— Командование 45-й отдельной артиллерийской бригады выражает Вам искреннюю благодарность за оказание помощи нашей воинской части.

В это тяжелое для Украины время Ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и спокойствия украинских граждан.

Выражаем искреннюю благодарность за понимание и уважительное отношение к нелегкой службе украинских воинов, — говорится в тексте награды за подписью командира 45-й ОАБр полковника Олега Файдюка.

Также благодарность выразили бойцы 47-й артиллерийской бригады — за весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в дело уничтожения врага и активную помощь украинскому войску в борьбе за нашу победу.

Еще одна грамота поступила от 184-го Учебного центра — за тесное сотрудничество и предоставление волонтерской материальной помощи.

Искренние слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки — за тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и общественную позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженную работу по содействию и помощи Вооруженным силам Украины.

— С начала войны и я как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб Рух не могли оставаться в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу.

Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом — обеспечивая актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны. Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены — эти грамоты и благодарности займут достойное место в моем рабочем кабинете.

Такие награды заставляют утроить усилия и работать на общую победу еще более настойчиво. Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам, — отметил Григорий Козловский.

Как сообщалось, в конце августа президент футбольного клуба Рух передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В мае Григорий Козловский был награжден Знаком почета за помощь ВСУ.

Ранее Григорий Козловский призвал футбольные клубы УПЛ бесплатно отдать право на трансляцию национальным каналам.

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