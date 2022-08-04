Григорий Козловский призвал футбольные клубы УПЛ бесплатно отдать права на трансляции национальным каналам: “Мы знаем себе цену”

Почетный президент футбольного клуба Рух (Львов) Григорий Козловский высказался по поводу создания единого телевизионного пула Украинской Премьер-Лиги (УПЛ).

По его словам, у УПЛ есть 2 предложения по покупке телеправ.

Megogo предложил 100 тысяч долларов в год всем клубам — это примерно по 4,5 тысячи долларов на каждого. А Setanta предложила 1,5 миллиона, за вычетом идущего на УАФ, это по 60-70 тысяч долларов на клуб.

Я не воспринимаю это иначе как подачку. Считаю, что клубы должны обладать достоинством и проявить свою позицию. Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-то, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев, — говорит Козловский.

Он уточнил — понимает, что медиаплатформам сейчас тяжело платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны средства для существования, но такие предложения, по словам президента Руха, ничто иное, как подачка.

Футбольный клуб Рух в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену.











Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать права на трансляции по национальным каналам, — отметил Григорий Козловский.

“Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда в Англии клубы на 3 года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию обходятся более 5 миллиардов за сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении”, — считает он.

Напомним, ранее Григорий Козловский сообщил, что набор в футбольную академию Движения идет полным ходом, и рассказал, что, несмотря на войну, нужно заниматься детьми и воспитывать новую футбольную элиту.