Григорій Козловський про футбольну академію Руху: навіть під час війни потрібно займатися дітьми

Почесний президент футбольного клубу Рух (Львів) Григорій Козловський повідомив, що набір у футбольну академію Руху йде повним ходом.

На його думку, попри війну треба займатись дітьми й виховувати нову футбольну еліту.

Про це Григорій Козловський розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Набір у футбольну академію йде повним ходом. Ми набираємо діток 2011–2012 року. Вже вийшли на фінішну пряму, в нас вже відібрано 45 діток, вони ще мають пройти останній четвертий тур. З кожної вікової групи будемо лишати 25–30 діток.

— Спілкувався з тренерами, питаю: “Як наші дітки?” Кажуть: “Ще сильніші, ніж попередні”. Не було б війни, я б у всіх групах залишив по 45, але зараз, на жаль, не можу”, — повідомив Козловський.

Бізнесмен переконаний, що після перемоги нам будуть потрібні сильні футболісти, які представлятимуть Україну на міжнародній арені в майбутньому.

Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія Рух виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни. Найвища благодать людини — дати можливість іншим людям реалізувати свої мрії. Вважайте це моєю життєвою місією, — резюмував функціонер клубу.















Нагадаємо, раніше Григорій Козловський розповів про очікування від старту Української Прем’єр-ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть у критичних умовах.

Як відомо, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням усіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

Усі знають, що дітям важливо займатися спортом, але чому саме це корисно? Читай пояснення фітнес-тренера.