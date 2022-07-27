Григорий Козловский о футбольной академии Руха: даже во время войны нужно заниматься детьми

Почетный президент футбольного клуба Рух (Львов) Григорий Козловский сообщил, что набор в футбольную академию Руха идет полным ходом.

По его мнению, несмотря на войну, нужно заниматься детьми и воспитывать новую футбольную элиту.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

Набор в футбольную академию идет полным ходом. Мы набираем детей 2011–2012 года. Уже вышли на финишную прямую, у нас уже отобрано 45 детей, они должны пройти последний четвертый тур. С каждой возрастной группы будем оставлять 25–30 детей.

— Общался с тренерами, спрашиваю: “Как наши детки?” Говорят: “Еще сильнее предыдущих”. Не было бы войны, я бы во всех группах оставил по 45, но сейчас, к сожалению, не могу, — сообщил Козловский.

Бизнесмен убежден, что после победы нам потребуются сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене в будущем.

Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия Рух воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Высшая благодать человека — дать возможность другим людям воплотить свои мечты. Считайте это моей жизненной миссией, — резюмировал функционер клуба.















Напомним, ранее Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской Премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Как известно, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Все знают, что детям важно заниматься спортом, но почему это так полезно? Читай объяснение фитнес-тренера.