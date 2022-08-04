Григорій Козловський закликав футбольні клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам: “Ми знаємо собі ціну”

Почесний президент футбольного клубу Рух (Львів) Григорій Козловський висловився щодо створення єдиного телевізійного пулу Української Премʼєр-Ліги (УПЛ).

За його словами, в УПЛ є 2 пропозиції щодо купівлі телеправ.

Megogo запропонував 100 тисяч доларів на рік усім клубам — це приблизно по 4,5 тисячі доларів на кожного. А Setanta запропонувала 1,5 мільйона, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по 60-70 тисяч доларів на клуб.

Я не сприймаю це інакше, як подачку. Вважаю, що клуби мають мати гідність та проявити свою позицію. Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безкоштовної трансляції матчів для українців, — говорить Козловський.

Він уточнив — розуміє, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції, за словами президента Руху, ніщо інше, як подачка.

Футбольний клуб Рух у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну.











Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам, — зауважив Григорій Козловський.

“Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на 3 роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безкоштовно, чим підняли інтерес серед вболівальників. Зараз права на трансляцію коштують більше 5 мільярдів за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку”, — вважає він.

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський повідомив, що набір у футбольну академію Руху йде повним ходом, і розповів, що попри війну треба займатись дітьми й виховувати нову футбольну еліту.