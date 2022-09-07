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Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Вересня 2022, 19:20

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