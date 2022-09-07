Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв

Президент ФК Рух спільно з президентом Карпат Володимиром Матківським та головою Львівської Асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучились до допомоги родинам футбольних ультрас, які загинули на війні, та перерахували у благодійний фонд 1,5 мільйона гривень.

Григорій Козловський, президент ФК Рух:

— Футбольна спільнота — це велика сім’я. Футбольний клуб Рух спільно з президентом Карпат Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком долучились до фонду Трибуна Героїв та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу родинам футбольних фанатів, які загинули у війні.

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Вкотре цією акцією демонструємо: незалежно від того, за яку команду вболіваємо, ми всі разом, ми всі об’єднані спільною метою. Ціль у всіх нас одна — це перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатись до фонду.

Ініціаторами створення благодійного фонду Трибуна Героїв стали українські футбольні ультрас. Мета фонду — системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів.

Тихон Амосов, засновник благодійного фонду Трибуна Героїв:

— З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета — допомогти родинам загиблих на війні ультрас.

Для того, щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут, у Львові, ми її маємо. Це взагалі безпрецендентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети.

Дмитро Кукуруза, співзасновник благодійного фонду Трибуна Героїв:

— Уже зараз війна забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів. Тому дуже раді, що футбольна спільнота підтримала нашу ініціативу та докладає усіх зусиль, щоб мета фонду була досягнута.

Доєднуйтесь до ініціативи на сайті фонду.

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